Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama yolları

“Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?” sorusunun cevabı merak ediliyor. Ülkemizde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı en sık kullanılan emeklilik şekillerindendir. Emeklilik için şartları sağlayan tüm herkes emekli olabilmektedir. Kişinin ödediği prim miktarından, prim gününe kadar birçok etken emekli maaşını değiştirebilmektedir. Yeni ismiyle 4B, eski ismiyle BAĞ-KUR olan sosyal güvenlik statüsü için emekli maaşı hesaplama işlemleri online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Emekli maaşı hesaplama 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden gerçekleştirilebilir. Konu ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

4A EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Emekli maaşı hesaplama 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bu sorgulamanın yapılabilmesi için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler doldurulduktan sonra ‘Sorgula’ seçeneğine tıklanmalıdır.

Doldurulması gereken bilgiler;

C kimlik numarası

SSK sicil numarası

Baba adı

Nüfus il

Doğum tarihi

4B EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yeni ismiyle 4B, eski ismiyle BAĞ-KUR olan sosyal güvenlik statüsü için emekli maaşı hesaplama işlemleri online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. 4B için ne kadar emekli maaşı alırım E-Devlet sorgulaması için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;

Sorgulama ve hesaplama işlemi için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama adresine giriş yapmanız gerekmektedir.

Adrese giriş yaptığınızda açılan sayfada ‘Kimliğimi Şimdi Doğrula’ seçeneğini tıklamalısınız.

Tıklama işleminden sonra E-Devlet kapısının kimlik doğrulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

Kimlik doğrulama işlemi için E-Devlet şifresi ve T.C kimlik numaranızı kullanmanız gerekmektedir. E-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilir ya da alternatif kimlik doğrulama seçeneklerini kullanabilirsiniz. Alternatif kimlik doğrulama seçenekleri şu şekilde sıralanabilmektedir;

Mobil imza ile kimlik doğrulama

Elektronik imza ile kimlik doğrulama

İnternet bankacılığı aracılığı ile kimlik doğrulama seçenekleri kullanılabilmektedir.

Kimlik doğrulama işlemini tamamladığınızda açılan sayfada dikkat etmeniz gerekenlerin yazılı olduğu bir metin göreceksiniz.

Bu metinde sizin sistemde kayıtlı olan 4B bilgilerinize göre hesaplama yapılacağı ve hesaplamanın yaklaşık olarak yapılacağı hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Bilgilendirme metninin hemen altında ‘Kurumu’ yazan bir seçenek göreceksiniz. Esnaf ya da Tarım yazan seçeneklerden birini seçerek aşağıda yer alan Sorgula butonuna tıklamanız yeterlidir.

Emekli maaşınızın ne kadar olacağı ile ilgili sorgulama otomatik olarak yapılacak ve görüntülenecektir.

4C (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Memur emekli maaşı hesaplama işlemi E-Devlet kapısı üzerinden yapılabilmektedir. Kamu çalışanları için yapılacak olan emekli maaşı hesaplamalarında birçok değişken olduğu hesaplamaların yapılması kişiye özel değişmektedir. 4C emekli maaşım ne kadar öğrenmek istiyorum ya da ne kadar olacak öğrenmek istiyorum diyorsanız izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

Öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Açılan sayfada bazı bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Bu bilgiler;

Derece (1’den 15’e kadar)

Kademe (1’den 9’a kadar)

Ek gösterge

Makam+ Temsil+ Görev Tazminat Göstergesi

Hizmet Yılı

Hizmet Ayı

Kıdem Yılı

İkramiye Yılı

Aylık Tarihi

Pay/Payda

Kademeli Tazminat Ek Gösterge

Tüm bilgiler uygun şekilde doldurulduktan sonra Hesapla butonuna tıklanması gerekmektedir.