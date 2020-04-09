Emekli maaşı hesaplama 2020 nasıl yapılır? Ne kadar emekli maaşı alırım? İşte detaylar..

Emekli maaşlarını hesaplamak isteyen vatandaşlar Emekli maaşı hesaplama 2020 nasıl yapılır? sorusunun yanıtı hakkında detaylı bilgi almak istiyor. Koronavirüs salgını sonrası bankalar emekli maaşı için promosyon uygulamaya başladı. Bunun üzerine vatandaşlar emekli maaşlarına yapılan zammı kontrol etmeye başladı. Ne kadar emekli maaşı alırım? Haberimizin içerisinden SGK emekli maaşı hesaplama dair detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2020 NASIL YAPILIR?

Milyonlarca emekli vatandaşa emekli maaşlarına yansıyan zamları kontrol ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.

En düşük memur emeklisi 3.510 lira maaş alacak

Memur ve memur emeklisi olanlar yüzde 5.49 oranında zam alacak.

En düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükselecek.

En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.

En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.

En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.

Enflasyon, Aralık 2019'da yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 oldu. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.

SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet uygulaması SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor.

EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:

Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.