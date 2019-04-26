Emekli maaşı ek ödemesi artıyor

2019 yılı Ocak ayında emekli maaşında artan artışın benzeri Temmuz ayında da bekleniyor. Bu Temmuz'da tüm emekli olan vatandaşların hem maaşları hem de ek gelirleri artacak. Emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha geliyor! 2019 Ocak'ta başlayan ilave ödemenin yükseleceği rakamların detaylarına da ulaşıldı. Ortalama bin 816-2 bin 375 liraya kadar yükselme bekleniyor! Peki emekli maaşlarına gelecek zam ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak olan zammın oranı ne olacak? İşte merak edilen o detaylar...

Tüm emeklilerin geliri Temmuz'da artacak.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları zamlanacak.

Ayrıca vergi iadesinin yerine getirilen ve maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak.

Emekli doktor ve diş hekimleri için Ocak ayında başlayan ilave ödeme uygulamasında her ay verilen tutar, memur maaş katsayısındaki yükselişle zamlanacak.

Uzmanların 2 bin 220 lira olan aylık ilave ödemesi; Temmuz'da memur zammı yüzde 5 olursa 2 bin 331, yüzde 7 olursa 2 bin 375 liraya çıkacak.

Uzman olmayanların ilave ödemesi de bin 697 liradan, artış yüzde 5 olursa bin 782 liraya, yüzde 7 olursa bin 816 liraya yükselecek.

İlave ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.

Emekli doktor ve diş hekimleri, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor.

Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor.

Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor.

Örneğin; uzman hekim veya diş tabibinin yüzde 50 oranına tabi eşi, 2 bin 220 lira 15 kuruşluk ilave ödemeden bin 110 lira 8 kuruş; yüzde 75 oranına tabi eşi de bin 665 lira 11 kuruş pay alıyor.

(Sabah)