Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

“Memur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?” sorusu araştırılıyor. Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına enflasyon rakamlarına göre zam yapıldı. SSK, Bağ-Kur ve Sandık emeklilerine 2020 yılının ilk yarısında yüzde 6.5 oranında artış yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi ödeme heyecanı başladı. Memur emeklileri maaş farklarını 15 Ocak itibariyle almaya başladı. Detaylar haberimizde sizlerle.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşlarına zam yapıldı. Şimdi ise gözler emekli maaşları zam farkının ne zaman yatırılacağına çevrildi. Bilindiği üzere memur emeklilerinin maaşları her ayın 15’inde hesaplara yatırılıyor. SGK emeklileri ise tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26’sı arasında maaşlarını alıyor. Tahsis numaralarının son rakamı 9, 7 ve 5 olan emekliler maaşlarıyla birlikte zam farklarını aldılar.

Tahsis numarasının son rakamı 3 olan emekliler ise maaşlarıyla zam farklarını bugün alıyor. İşte, diğer ödeme tarihleri:

TAHSİS NUMARASI NEDİR?

Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numaradır. Emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet, tahsis numarasının da öğrenilmesini kolaylaştırıyor.

E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK’nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.