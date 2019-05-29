Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesi 2019 ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi ödemeleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ilk kez geçen yıl Ramazan Bayramı’nda ödendi. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019’da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödeme tarihleri ile ilgili açıklama yaptı ve ödeme tarihini duyurdu.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödeneceğini duyurdu.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

AKŞAM yazarlarından Okan Güray Bülbül köşe yazısında konuyu ele aldı. İşte Okan Güray Bülbül’ün yazısı…

Emeklilere bayram ikramiyesi ilk kez geçen yıl Ramazan Bayramı’nda ödendi. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere bayram ikramiyesi ödeniyor. İkramiyelerden sadece emekliler yararlanmıyor. SGK’dan gelir ve aylık alıp ikramiyeden faydalanabilecek kişiler şunlar:

• Emekliler.

• İş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler.

• İş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alırken vefat eden kişilerin hak sahipleri.

• Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunan ve Türkiye’den kısmi gelir ve aylık alanlar.

• Dul ve yetim aylığı alan kişiler.

• Maluller.

YENİ EMEKLİLER DE İKRAMİYE ALACAK

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019’da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.

HAZİRAN'DA EMEKLİ OLANA İKİNCİSİ ÖDENECEK

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

30 NİSAN KRİTİK TARİH

4 Haziran Salı günü Ramazan Bayramı’nın ilk günü. Bayram ikramiyeleri büyük ihtimalle bayramdan bir hafta önce ödenecek. Mayıs ayı içinde ikramiyeler ödeneceği için en son 30 Nisan 2019 tarihinde emekli olmak için dilekçe veren kişiler bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. 1 Mayıs ve sonrasında emekliliğe hak kazanan ve bu tarih sonrasında dilekçe veren kişiler ise Kurban Bayramı’nda ikramiye alabilecek. SGK’ya emeklilik için dilekçe verilen tarih çok önemli. İkramiyeler mayıs ayı içinde ödeneceği için 30 Nisan’a kadar emekliliği hak eden ve bu tarih de dahil olmak üzere dilekçesini SGK’ya veren kişiler ikramiye alabilecek.

BAŞVURUYA GEREK YOK

Bayram ikramiyesi almak için SGK’ya herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyesi aylık aldıkları hesaba yatırılmak suretiyle bir başvuruya gerek kalmaksızın ödeniyor.

İş kazası mağduru da alıyor

İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar da ikramiyeden faydalanabiliyor. Bunlara ödenecek ikramiye, sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. Kişinin yüzde 50 oranında iş göremez olduğu tespit edilmişse, 500 TL bayram ikramiyesi ödenecek.

İKRAMİYE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emekliler ve malulen emekli olmuş malullük aylığı alan kişiler 1.000 TL ikramiye alıyor. Dul ve yetim aylığı alan kişiler ise ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi alabiliyor. Örneğin kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda aylık alan dul eşe 500 TL bayram ikramiyesi ödenir. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 750 TL bayram ikramiyesi ödenir.

Yüksek oranlı aylık baz alınır

Hem kocasından, hem babasından veya hem annesinden, hem babasından ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alır. İki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksekse o dosya baz alınır. Örneğin dul eş hem babasından, hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasında aylığının oranı yüzde 75, babasından ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise 750 TL bayram ikramiyesi alır.