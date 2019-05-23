Emekli ikramiyesi 2019 ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ne zaman?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri yoğun ilgi görüyor. Emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte ödenecek? Mayıs ve ağustosta 1.000 lira bayram ikramiyesi alacak emeklilerin, temmuzda da maaşı artırılacak. Geçtiğimiz yıl emeklilere Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı olmak üzere yılda iki defa ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı. Ödemenin yapılacağı tarihte kurumdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ikramiye veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu hafta, 27-31 Mayıs'ta hesaplarda olacak emekli ikramiyelerinin tahsis numarasına göre ödeme gününü açıklayacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Geçtiğimiz sene ödenmeye başlanan emekli bayram ikramiyeleri her yıl dini bayramlar öncesi verilmeye devam edecek. İkramiyeler yıl içinde Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde verilecek. Bu yıl yaklaşık 12.5 milyon kişi bin lira bayram ikramiyesi alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu bu hafta, 27-31 Mayıs'ta hesaplarda olacak emekli ikramiyelerinin tahsis numarasına göre ödeme gününü açıklayacak.

Emekliler için bu yaz kazançlı geçecek. Hem kazançlarını artıracak hem de gelirleri yükseltecek talepler karara bağlanacak. Mayıs ve ağustosta 1.000 lira bayram ikramiyesi alacak emeklilerin, temmuzda da maaşı artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine de, yüzde 5 artış ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. İşte masaya taşınacak talepler ve kazanımlar:

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

MAYIS-AĞUSTOS: Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine, her yıl iki dini bayram öncesi 1.000 lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. Emeklilere 1.000 liralık bayram ikramiyesinin mayıs sonuna kadar ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı da 11-14 Ağustos’ta kutlanacak. İkinci ikramiyenin de 5-9 Ağustos’ta ödenmesi planlanıyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1.000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

YENİ EMEKLİLER DE İKRAMİYE ALACAK

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019’da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.

HAZİRAN'DA EMEKLİ OLANA İKİNCİSİ ÖDENECEK

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

EMEKLİYE AİLE YARDIMI MÜJDESİ!

MAYIS: Bu ayda gerçekleşmesi planlanan Kamu Personel Danışma Kurulu’nda (KPDK), memurların aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi istenecek. Bu talep sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için gündeme gelecek. Memurlara çalışmayan eş için aylık 278 lira 69 kuruş, 0-6 yaş çocuk için 65 lira 30 kuruş, 6 yaş üstü çocuk için 32 lira 65 kuruş veriliyor. Bu tutarlar temmuzda en az; eş için 292 lira 62 kuruş, 0-6 yaş çocuk için 68 lira 56 kuruş, 6 yaş üstü çocuk için 34 lira 28 kuruşa çıkacak. Talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 361 lira 18 kuruş ek ödeme alabilecek.

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TEMMUZ: Enflasyon raporuna göre, temmuz zammının, SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 6, memur emeklilerinde enflasyon farkıyla yüzde 7 olacağı tahmin ediliyor. Eğer bu artış gerçekleşirse, en düşük memur emeklisi aylığı 166 lira 57 kuruş artışla 2 bin 546 lira 16 kuruşu bulacak. Taban aylık; esnaf emeklilerinde 95 lira 72 kuruş artışla 1.691 lira, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 71 lira 38 kuruş artışla 1.260 lira 97 kuruşa ulaşacak. SSK'lılarda ise en düşük maaş, 2000'den önce emekli olanlarda 109 lira 9 kuruş artışla 1.927 lira 27 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda 67 lira 52 kuruş artışla 1.193 liraya yükselecek. Emeklilerin zam oranının belli olması için nisan, mayıs ve haziran enflasyon verileri gerekiyor.

ENFLASYON FARKI 3 AYDA BİR ÖDENSİN

AĞUSTOS: Toplu sözleşme görüşmelerinde memur ve memur emeklileriyle ilgili talepler karara bağlanacak. 2020 ve 2021'in ocak ve temmuz aylarında yapılacak zam oranları belirlenecek. Memur emeklileri için 4 ayrı zam oranı açıklanacak. Memurlara ve emeklilere zam dönemlerinde ödenen 6 aylık enflasyon farkının aylık ya da 3 aylık olarak ödenmesi de masada olacak. Bu gerçekleşirse memurların ve emeklilerin maaşları her ay enflasyon oranında artabilecek. Sendikalar, emeklilik ikramiyesinin hesabında bir tam yıldan eksik olan sürelerin de dikkate alınmasını gündeme taşıyacak. Bu talep hayata geçerse ikramiyeler artacak.