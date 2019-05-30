Emekli maaşı ikramiyesi ne zaman hesapta?

Yaklaşık 12 milyon kişi Ramazan Bayramı'na ikramiyesini alarak girecek. Emekliler biner lira, dul ve yetimler hisseleri oranında ikramiye alacak. Emekli ya da ölüm aylığı yeni bağlananlar da ödemeden yararlanacak. İşte ikramiye ile ilgili bilinmesi gerekenler:

1- Ne zaman ödenecek? Ramazan Bayramı ikramiyeleri yarın hesaplarda olacak. Geçen yıl iki güne yayılan ikramiye ödemeleri bu yıl tek günde gerçekleştirilecek.

2- Kimler yararlanacak?

31 Mayıs itibariyle SGK'dan emekli aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara verilecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödenecek.

3- Ne kadar verilecek? Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ödenecek ikramiye tutarı bin lira. Emekliler bin lira alıyor.

4- Eğer emekli vefat etmişse ne olacak? Bu kişinin ikramiyesini hak sahibi yakınları alabiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranında ikramiye ödeniyor.

5- 2 aylık alanlar ne yapacak? Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak veriliyor.

6- Sürekli iş göremezlik geliri alanlara ne kadar verilecek? İkramiye, sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Kişinin yüzde 25 oranında iş göremez olduğu tespit edilmiş ise bu kişiye 250 lira ödeniyor.

7- Emekli ya da ölüm aylığı yeni bağlananlar başvuru yapacak mı? Aylık bağlananlara başvuru gerekmeksizin ödeme gerçekleşecek.

8- Ödeme nasıl yapılacak? Maaşların verildiği banka hesaplarına yatırılacak.

9- Borcum var, haciz gelir mi? Yasaya göre, ikramiyeden kesinti yapılamayacak ve bu ödemeler haczedilemeyecek.

ERKEN MAAŞ

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'a denk geldiği için, maaş ödeme tarihi ayın 4'ü ve 5'i olanların ödemeleri erkene çekildi. Söz konusu emeklilere aylık ödemeleri, 3 Haziran Pazartesi günü yapılacak.