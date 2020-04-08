Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
"Bayram ikramiyesi yatmadı" diyen vatandaşlar bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini merak ediliyor. Binlerce emeklinin heyecanla beklediği emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarihler geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Corona virüs salgını nedeni ile erkene çekilen emekli bayram ikramiyeleri heyecanla bekleniyor. 7 Nisan'da ödenmeye başlayan ödemeler bazı emeklilere henüz yatmadı. Bunun sebebi ise ödemelerin tahsis mumarasına göre yapılması...
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? sorusu gündemin merak edilen soruları arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyelerinin de 1 ay öne çekilerek ödenmesine karar verilmişti. 7 Nisan itibari ile emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Yaklaşık 12 milyon emekliye yatırılacak ikramiyeler ile ilgili merak edilenler haberimizde..
BAYRAM İKRAMİYESİ NEDEN YATMADI?
Emeklilere bayram ikramiyesş 7-11 Nisan tarihleri aralığında tahsis numarasının son rakamına göre yapılıyor. Henüz ödemeniz yatmadıysa tahsis numaranıza göre ödemenin ne zaman yatacağını öğrenebilirsiniz.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ TARİHLERİ
Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi 7 Nisan itibarıyla başladı. SSK’lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da Bayram İkramiyesi Alacak.
Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;
17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,
20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,
23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,
25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da,
4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak.
Vatandaşlar, ikramiyelerini hesaplarından çekebilecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?
2020 Emekli bayram ikramiyesi için yararlanabilecek olan vatandaşlar şu şekilde;
– SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve Harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri