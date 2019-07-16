Emekli bayram ikramiyesi hesaba yattı mı?

Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor.

Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor.

Emeklilerin hesabına bin lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak.

Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak.

Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019'da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek.

Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor.

İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da bin liralık ikramiyeden yararlanabilecek.

İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

YENİ EMEKLİLER DE İKRAMİYE ALACAK MI?

Yeni emekliler de ikramiye alıp almayacaklarını merak ediyorlar. Yeni emeklilerin ikramiyeden faydalanmaları için o tarihlerde maaş alıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca vefat eden emekli kişilerin hak sahipleri de vefat eden kişi adına ikramiyeden yararlanabilmektedirler.

İKRAMİYEYİ KİMLER ALABİLECEK? NE KADAR OLACAK?

Ramazan ve kurban bayramlarından önce ödenecek ikramiyeleri maaş olan emekliler alabilecek. İkramiyeler yılda iki defa verilecek. Dul ve yetimlere de ikramiye ödemesi yapılacak. Bu konularda hisse kavramı ön plana çıkıyor. Eğer eşiniz vefat etmişse %50’si size, %25’i ise yetim çocuğa ödenmek üzere 500 ve 250 TL ödeniyor. Ölüm aylığı alanlara, emekli aylığı ve vefat etmiş olan eşinin maaşını alan kişilere ikramiyeler hesaplanıp verilecek. Eğer iş görmezlik raporunuz varsa emekli ikramiyesi alabilirsiniz. Bunlardan yararlanabilmek için ikramiyelerin öncesinde emeklilik başvurusu yapmış olmanız gerekmektedir. İkramiyelerde hiçbir kesinti yapılmayacaktır.

DUL VE YETİMLER DE ALACAK

İkramiye sadece emeklilere değil, SGK'dan vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara da veriliyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranına, sürekli iş göremezlik geliri alanlara da sürekli iş göremezlik oranına göre ikramiye hesaplanıyor. 2 aylık birden alanlara ise ölüm aylığı oranı yüksek dosya baz alınarak ödeme yapılıyor.