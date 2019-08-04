Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli maaşı bayram ikramiyesi yattı mı?

Emekli maaşı bayram ikramiyesi için heyecan giderek artıyor. Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödenme tarihi ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan açıklama geldi. Bakan Selçuk açıklamasında ikramiyelerin 8 Ağustos ve 9 Ağustos tarihlerinde yatırılacağını duyurdu. İkramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 9 Ağustos'ta ödenecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos'ta ödeyeceğiz. İkramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 9 Ağustos'ta ödenecek. 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiye miktarı yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olacak."

Selçuk, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine, her yıl iki dini bayram öncesi 1.000 lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. İkramiyenin verileceği tarihe kadar emekli olanlar da 1.000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Emeklilere bayram ikramiyesi ilk kez geçen yıl Ramazan Bayramı’nda ödendi. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere bayram ikramiyesi ödeniyor. İkramiyelerden sadece emekliler yararlanmıyor. SGK’dan gelir ve aylık alıp ikramiyeden faydalanabilecek kişiler şunlar:

• Emekliler.

• İş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler.

• İş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alırken vefat eden kişilerin hak sahipleri.

• Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunan ve Türkiye’den kısmi gelir ve aylık alanlar.

• Dul ve yetim aylığı alan kişiler.

• Maluller.

YENİ EMEKLİLER DE İKRAMİYE ALACAK

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019’da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.