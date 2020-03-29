Emekli bayram ikramiye tarihleri belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? sorusunun yanıtı binlerce vatandaş tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl emekli ikramiyelerinin erken ödeneceği açıklamıştı. Açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHLERİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri aralığında ödeneceğini açıkladı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilere 2020'de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik olmazsa Ramazan ve Kurban Bayramı için biner lira ödenecek.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek emekliler şu şekilde sıralanıyor:

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Bakan Selçuk, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketinin detaylarına değindi. Paketin çalışma hayatının tüm taraflarının yanı sıra emeklilere yönelik de tedbirler içerdiğini belirten Selçuk, bu kapsamda en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini vurguladı.