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  3. Elektrikte yerli üretim artınca 1.4 milyar dolar kasada kaldı  

Elektrikte yerli üretim artınca 1.4 milyar dolar kasada kaldı  

Elektrikte yerli üretim artınca 1.4 milyar dolar kasada kaldı  

Türkiye’de ithal kaynaklardan elektrik üretimi 7 ayda % 15.4 azaldı, 1.4 milyar $ Türkiye’nin kasasında kaldı. 

Elektrikte kurulu güç temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 artarak 90 bin 449 megavata yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na göre, ocak-temmuz döneminde elektrik üretiminde yerli kaynakların payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29.4 artarak 116 milyon 799 bin megavatsaate çıktı. 1 Ocak-31 Temmuz arasında yaklaşık 1.3 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçilmiş oldu. Bu dönemde ithal kömürden 4 milyon megavatsaat daha az elektrik üretildi ve 102.5 milyon dolarlık ithal kaynak kullanımı engellenmiş oldu. 

İTHAL KAYNAK PAYI AZALDI 

Böylece ithal kaynakların elektrik üretimindeki payı, yılın yedi aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam yüzde 15.4 azaldı ve yaklaşık 1.4 milyar dolar Türkiye’nin kasasında kaldı.

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