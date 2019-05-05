Elektrikte Ar-Ge yatırımı 100 milyon liraya çıkıyor

MİRAY ÇİMEN

Elektrik dağıtım sektörünün Ar-Ge faaliyetleri için 2 yılda yaklaşık 100 milyon lira yatırım planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in dikkat çektiği Ar-Ge yatırımı projelerinin detayları belli oldu.

‘DRONE’LA KAÇAK AVI

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.tarımsal sulama alanlarında kaçak kullanım tespit sistemi geliştirecek. Drone ve helikopterle çekilen fotoğraflar karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilecek. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. şarj istasyonları projesi hazırladı.

Denizaltı kablolarını robot onaracak

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin denizaltı robotu projesiyle denizaltı kabloyla enerji alan adalarda arızalar hızlı çözülecek. Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ise, fayda-maliyet ve mevzuat projesi geliştirdi. ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. de siber güvenlikte yapay zeka metotlarının kullanılması için trafo merkezi emülatörü geliştirecek.