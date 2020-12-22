Elektrik abonelerine koruma kalkanı geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), dağıtım şirketlerinin uyması gereken kuralları içeren kalite mevzuatı paketini kabul etti. EPDK ayrıca merakla beklenen tüketici hizmetleri yönetmeliğini de kamuoyu ile paylaştı. Düzenlemeler, vatandaşı elektrik dağıtım şirketlerine karşı koruyacak önemli adımlar içeriyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz “Her 2 yönetmelikte kırmızı çizgimiz kaliteli hizmet ve tüketici memnuniyeti. Kaliteden taviz veren, tüketici mağduriyetine sebep olan şirketler ağır cezalarla karşılacak” dedi. Yılmaz düzenlemeleri şöyle açıkladı:

65 YAŞA KESİNTİ YOK

• 65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip, malul gazilerimizin borcundan ötürü elektriği 3 ay boyunca kesilemeyecek. Tedarik şirketleri bu borcu 4 aya kadar taksitlendirebilecek.

• Vatandaşlarımız artık evinden, telefonla ya da internet üzerinden abonelik yapabilecek.

• Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve arifesinde elektrik kesme işlemi yapılamayacak.

TAMİR BEDELİ ÖDENECEK

• Elektrik dağıtım şirketinin dağıtım faaliyeti esnasında kullanıcının cihazına hasar gelmesi halinde, kullanıcının 30 gün içinde şirkete başvurması gerekiyor. Dağıtım şirketi 10 iş günü içinde cevap vermezse ya cihaz hasarını giderecek ya da tamir bedelini ödeyecek.

KESİNTİ SAYISINI AZALTAMAYANA CEZA



Geçen hafta kabul edilen Kalite Yönetmeliği’ne ilişkin detayları aktaran Yılmaz, elektrik sektöründe önemli bir dönüşümün yaşanacağını ve kesintilerin asgari düzeye indirileceğini bildirdi. Yeni dönemle birlikte elektrikte kesinti sayısı, süre ve miktarında önemli iyileştirmeleri beraberinde getirecek hem teşvik edici hem de caydırıcı düzenleme yaptıklarını kaydeden Yılmaz, iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verileceğini bildirdi. Yılmaz “Ayrıca bir inşaat bittiğinde elektrik altyapısını hazır hale getirmemiş olan dağıtım şirketi bedelini de ödeyecek” ifadelerini kullandı.

MEMNUNİYET DÜŞÜNCE GELİR DE AZALACAK



EPDK’nin açıklamasına göre, kullanıcıların herhangi bir nedenle elektrik dağıtım şirketine çağrı merkezi üzerinden ulaşma süreci iyileştirilecek. Çağrı merkezine ulaşan kullanıcıların sorunlarının gerekli özenle incelenerek çözüme kavuşturulması sağlanacak. Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri gerçekleştirilen çağrı merkezi hizmetleri için tüketici memnuniyeti anketi yapmak zorunda olacak. Anket sonuçları olumsuz çıkan söz konusu şirketlerin gelirlerinden kesintiye gidilecek. Elektrik dağıtım şirketleri tarafından oluşturulan bağlantı görüşü süresi iyileştirilecek.