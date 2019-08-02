Elazığ İl Özel İdaresi kura sonuçları açıklandı mı? Elazığ İl Özel İdaresi personel alımı yapıyor

Elazığ İl Özel İdaresi kura sonuçları, personel alımı başvurularını yapan adaylar tarafından merak ediliyor. Elazığ İl Özel İdaresi Personel A.Ş. bünyesinde istihdam edilmek üzere operatör - şoför ve değişik pozisyonlardaki 48 personel alımı için 12.07.2019 tarihinde ilana çıkılmış ve 22.07.2019 gününe kadar gelen başvurular kabul edildi. Kura için 2 Ağustos tarihine işaret edilmişti.

KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura çekimleri 2 Ağustos 2019 Cuma günü saat 09:15’te İl Özel İdaresi 2. kat Meclis Toplantı Salonunda noter huzurunda yapılacağı açıklanmıştı.

Kurada isimleri çıkanlar 05.08.2019 Pazartesi günü saat 10:00'da İl Özel İdaresinin Sarıçubuk’ta bulunan tesisleri ve çalışma alanı içerisinde komisyon huzurunda uygulama sınavına tabi tutulacaklar. Uygulama sınavı kamera ile kayıt altına alınacak.

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Elazığ İl Özel İdaresi Personel A.Ş. bünyesinde istihdam edilmek üzere operatör - şoför ve değişik pozisyonlardaki 48 personel alımı için 12.07.2019 tarihinde ilana çıkılmış ve 22.07.2019 gününe kadar gelen başvurular kabul edildi.

Devam eden soruşturma ve kamuoyundaki hassasiyetler dikkate alınarak 1. grupta yer alan pozisyondaki alımlar (Coğrafyacı, Şehir Plancısı, Çevre Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Harita Mühendisi, Elektrik Teknikeri, Makine Teknikeri, Elektrik Teknisyeni, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Personeli, Büro Görevlisi, Bahçıvan ve Büro Görevlisi/Engelli) durdurulmuştur.

2. grupta yer alan şoför ve operatör pozisyonlarına müracaat edenler, kadro sayısının 4 katı kadar sayıda olmak üzere; noter huzurunda, katılımcılara, yerel televizyonlara ve basına açık bir şekilde kuraya tabi tutulacaklardır. Kurada isimleri çıkanlar uygulama sınavına tabi tutulacaklar ve uygulama sınavı kamera ile kayıt altına alınacaktır. Bütün bu süreçler basına ve kamuoyuna açık bir şekilde, şeffaf olarak yürütülecektir.

Süreç içerisinde evrak eksikliğine dair incelemeler Elazığ Valiliğinden olur alınarak kurulan komisyonlar tarafından büyük bir titizlikle ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde değerlendirilmiştir. Komisyonlar, ilanlarda belirtilen şartları belgeleyemeyen veya eksik evrak sunanların başvurularını kabul etmemiştir.

Şoför ve operatör pozisyonları için başvurusu komisyonlarca uygun bulunmayan ekli listede belirtilenler 29.07.2019 – 31.07.2019 tarihleri arasında itirazlarını kuruma yazılı olarak sunabileceklerdir. Yapılan itirazlar değerlendirildikten sonra kesinleşen noter kurasına esas olacak listeler ile noter huzurunda yapılacak kura tarihi Elazığ Valiliği ve Elazığ İl Özel İdaresi web sayfasından ilan edilecektir.