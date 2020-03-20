Ekonomik İstikrar Kalkanı ile 350 milyarlık doping

ZAMANINDA BİR HAMLE

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Virüse karşı örnek mücadele sergileyen ülkemiz, ekonomide de önemli hamleleri zamanında gerçekleştiriyor. İlk talebimiz kamu idaremizi yanımızda görmekti. Bu gerçekleşti. Dünyada oluşan bu karanlık koridoru ancak ele ele aşarız.

SÜRECİ, EL ELE AŞARIZ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak: Paketten yararlanmanın ön şartı olarak istihdamın korunması, bizim için de çok önemli. Hepimiz için aslolan önce insan sağlığı sonrasında da işletmelerimizin sağlığı. El ele vererek bu zor süreci atlatacağız.

YÜKÜMÜZ HAFİFLEYECEK

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan: Geçen hafta ekonomi yönetimine sunmuş olduğumuz önerilerimizin karşılığını almış olduk. Alınan bu kararlar iş dünyasının yükünü hafifletecek. Şimdi elimizi taşın altına koyma zamanı.

ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: Her paketin 1’e 3 çarpan etkisi olur. 100 milyar TL civarındaki bu destek paketinin ekonomik etkisi 300 ila 350 milyar TL civarında olur. Bu paket, rahatlatıcı önemli bir hamle.

DAYANIŞMA ŞART

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Bu tedbirler, virüsün etkilerine karşı ekonomimizin ‘koruyucu maskesi’ olacaktır. Bu süreçte herkese eşit sorumluluk düşüyor. Bizi virüsten koruyacak olan en büyük güç, toplumsal dayanışmamız olacaktır.

CANSUYU NİTELİĞİNDE

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Kesintisiz nakit akışı ve istihdam konusunda açıklanan tedbirler memnuniyet vericidir. Bu tedbir ve destekler, sanayimizin ve üretim hayatımızın çarklarının dönmesi açısından can suyu niteliğinde. Sürecin başındayız.

ÜRETİM YARA ALMAYACAK

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: Tedbir paketi üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacak. Birlik ve beraberlik içinde bu süreci atlatacağız. İlgili kurum ve kuruluşlara ilettiğimiz üye taleplerimizin pakette karşılık bulması önemliydi.

İŞÇİYE SAHİP ÇIKALIM

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Başkanı Orhan Aydın: Tedbirler insan yaşamı üzerine kurulu ve olmazsa olmaz tedbirler. Bizlere düşen; iki aylık süre içerisinde tüm şartlarımızı ortaya koyarak işçilerimize sahip çıkmak, üretime devam etmek.

KARARLAR ÇOK İSABETLİ

Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: Paketi çok isabetli buluyoruz. Sektörlerin geneli için çok yerinde ve nefes aldıracak düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bazı sektörlere sağlanan ertelemeler inşaat ve konut sektörüne de getirilmeli.

TEMENNİMİZ AZ HASAR

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay: Türkiye bu zorlu süreci şimdiye kadar başarılı bir şekilde yürütmeyi başardı. Önümüzdeki dönemde de en az hasarla bu süreci atlatmayı ve hayatın her anlamda normale dönmesini arzu ediyoruz.

ÖRNEK BİR MÜCADELE

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran: Koronavirüs salgınına karşı örnek mücadele sergileyen ülkemiz, ekonomide de önemli hamleleri zamanında gerçekleştirmektedir. Tedbir paketiyle tüm Türkiye’yi kapsayan kararlar alınmıştır.

TOPLUMA GÜVEN VERDİ

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder: Virüs salgını nedeniyle açıklanan bu paket üzerine düşünülmüş ilk çalışma. Sosyoloji ve psikoloji bu süreçte çok önemli. Yapılan bu çalışmalar topluma güven veriyor.