Ekim ayı enflasyon beklentisi nedir? TEFE TÜFE 2019 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Ekim ayı enflasyon oranı için heyecan giderek artıyor. Enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını duyuruyor. Açıklanan bu rakamlara göre emekli ve memur maaşı zammı, kira artış oranı gibi birçok zam belli oluyor. Geçtiğimiz ay açıklanan rakamlara göre enflasyon aylık yüzde 0,99, yıllıkta ise yüzde 9,26'ya geriledi. İşte ekim ayı ile ilgili yapılan açıklamalar…

EKİM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı enflasyon oranı 4 Kasım tarihinde açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 sonu enflasyon beklentisini aşağı yönde revize etti.

TCMB Başkanı Murat Uysal "Enflasyon Raporu 2019-IV" sunumunu gerçekleştirdi.

Uysal enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 12,0 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2’ye geldikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini söyledi.

Uysal "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11,2 ile yüzde 12,8 aralığında (orta noktası yüzde 12,0), 2020 yılı sonunda yüzde 5,3 ile yüzde 11,1 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceği öngörülmektedir." dedi.

Bir önceki raporda enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11,5 ile yüzde 16,3 aralığında (orta noktası yüzde 13,9), 2020 yılı sonunda ise yüzde 5,2 ile yüzde 11,2 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceği öngörülmüştü.

TCMB beklenti anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12,69, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 11,18, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 9,76 olarak belirlenmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Eylül ayı için yıllık enflasyonu yüzde 9,26 olarak açıklamıştı.

EYLÜL ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

Enflasyon tek haneye düştü. Eylül'de aylık yüzde 0,99, yıllıkta ise yüzde 9,26'ya geriledi.

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde %0,53 ve haberleşmede %0,07 düşüş gerçekleşti.