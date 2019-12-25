Ek ders ücreti ne zaman yatar? Aralık ek ders ücreti ne zaman ödenecek?

Ek ders ücreti ne zaman yatar? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda hem kadrolu hem de sözleşmeli öğretmenlere ek ders ücreti ödeniyor. 2019 yılının bütçesi Aralık ayında kapanıyor. Bundan dolaye ek derslere girerek ek ders ücreti hak eden öğretmenlere Aralık ayı ücretinin ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Ek ders ücreti ne zaman yatar? sorusunun yanıtı haberimizde sizlerle..

ARALIK EK DERS ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR?

Okullarda ek derslere girerek ek ders ücreti hak eden öğretmenler, Aralık ayının 21- 25’i arasında ek ders ücretlerini alması bekleniyordu. Son alınan net bilgiye göre bu tarih 27 Aralık. Sisteme bakıldığında bu ücretlerin ocak ayının ilk haftasında ödenmesi gerekiyordu. Fakat yılın bitmesinden dolayı ödemeler Aralık ayının son haftasına çekildi. Bu süreçte yazılandan daha az ek derse giren öğretmenlerin ek ders kesintileri ise ocak ayında gerçekleşecek.

EK ÜCRET NE DEMEK?

Öğretmenlerin haftalık ders programı dışında ekstradan verdikleri dersler ek ders olarak öğretmenlere ek bütçe sağlamaktadır. Her ne kadar öğretmenlerin maaşlarına ek olarak girdiği ders saatine göre ödeme yapılsa da ek ders alımı belirli bir saate kadar uyarlanmış ve sınırlıdır. Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlere maaş karşılığı dışında girdikleri ders saati ve tuttukları nöbet için ek ders ücreti ödemesi yapılıyor. Bu ücret her 6 ayda bir yapılan zamlarla değişmektedir.