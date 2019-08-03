Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5602
  • 6,2031
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 'Ejder Yalçın' zırhlıları Özbekistan ordusunda

'Ejder Yalçın' zırhlıları Özbekistan ordusunda

'Ejder Yalçın' zırhlıları Özbekistan ordusunda

Türk zırhlı personel taşıyıcı "Ejder Yalçın"ın, Özbekistan Silahlı Kuvvetlerince kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Türk zırhlı personel taşıyıcı "Ejder Yalçın"ın, Özbekistan Silahlı Kuvvetlerince kullanılmaya başlandığı bildirildi. Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent yakınlarındaki Çırçık poligonunda düzenlenen törenle, Türk zırhlı personel taşıyıcıları, askeri birimlere teslim edildi.

Törende, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov'un askeri donatımdan sorumlu yardımcısı Aybek İsmailov, Özbekistan Savunma Sanayi Devlet Komitesi Genel Müdürü Kahraman Ermatov ve diğer Özbek askeri yetkililer hazır bulundu.

Burada konuşan Özbek askeri yetkililer, çok fonksiyonlu ve hızlı hareket etme kabiliyeti bulunan Ejder Yalçın zırhlı personel taşıyıcının, Özbekistan'ın askeri gücünün daha da artmasına hizmet edeceğini vurguladı. Zırhlı personel taşıyıcıları kullanan Özbek askerler de Türk üretimi askeri araçtan çok memnun kaldıklarını ifade etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Ekim 2017'de Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında, Özbekistan'da Ejder Yalçın zırhlı araçlarının ortak üretimi ve alımına ilişkin mutabakat sağlanmıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

14 yıl sonra aşk yeniden!
91 videonun gelirini istiyorum
Burcu Esmersoy'dan kafa karıştıran paylaşım
Takipçisinin mesajına böyle yanıt verdi: Kudurabilirler
Hadise'nin yüzünü düşüren soru!
<p>ABD´de direksiyon başında uyuyakalan sürücü anayoldan çıkıp, kaldırımda bulunan otobüs durağına d

Direksiyon başında uyuyakalan sürücü otobüs durağına daldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette

Yürekleri ağza getiren olay! Komşuları battaniye açtı