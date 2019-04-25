Ehliyetine el konulan sürücülere kötü haber

Trafik sigortasında her ile ve basamağa göre tavan fiyat uygulaması bulunuyor. Araçların sigorta primleri, 7 basamakta kişinin değil aracın kaza geçmişine göre belirleniyor. Yeni araç alanlar 4'üncü basamaktan sisteme giriyor ve kaza yaptıkça birinci basamağa doğru ilerliyor. Kaza yapmayanlar ise kaza yapılmayan her yıl bir basamak iyi kategoriye geçerek 5,6 ve 7'nci basamağa ulaşıyor. Tabii ki birinci basamakla 7'nci basamak arasındaki önemli bir prim farkı da bulunuyor.

KİŞİYİ SİGORTALAMA DÖNEMİ

Ancak çoğu zaman kaza yapan aracın sahibi ve sürücüsü farklı kişiler olabiliyor. Bu nedenle sigortacılar, bu durumu sigorta primlerine yansıtamıyordu. Bu durum riskin yeterince ölçülememesini ve basamakların da doğru belirlenmemesine yol açıyordu. İyi sürücüyle kötü sürücünün risk primleri de Batı ülkelerinde olduğu gibi adil bir şekilde ayrışamıyordu. Yeni yönetmelikle artık trafik sigortası yapılırken, kişinin ceza puanı ve ehliyetine el konulma süresi, prim belirlenirken dikkate alınacak. Bu uygulamayla araç değil kişinin sigortalanması süreci başlamış olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, trafik sigortası primlerini etkileyecek düzenlemeye gidildi. Yönetmeliğe göre, trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ve sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri, sigorta priminin tespitinde kullanılabilecek. Örneğin ceza puanı olmayan kullanıcılar için sigorta şirketleri daha risksiz buldukları bu sürücünün aracını daha ucuz fiyata sigortalayacak. Uzmanlar bu tutarın yüzde 25'e kadar olabileceğini ifade ediyor. Ancak ceza puanı yüksek, trafik sicili bozuk sürücüler için durum tam tersi işleyecek. Bu sürücüler için yeni zamlar kapıda.

‘CANAVARLARA’ KÖTÜ HABER

Trafik kurallarını ihlal eden, alkollü araç kullanan ve trafik için ciddi risk oluşturan ve ceza puanı alan sürücüler ise araçlarını sigorta yaptıkları zaman bu puanlar primlere yansıyacak. Yüksek ceza puanlarının primlere yüzde 25 oranında yansıyabileceği hesaplanıyor. Uzmanlar böylece iyi sürücüyle kötü sürücü arasındaki prim farkının yüzde 50'ye ulaşacağını tahmin ediyor.

TAVAN FİYATLAR DEĞİŞEBİLİR

Öncelikle uygulamanın trafik sigortasında olan tavan fiyatta göz önüne alınması gerekiyor. Çünkü yeni yönetmelik ceza puanı yüksek olan sürücülerin priminin tavan fiyatı aşıp aşmaması konusunda bir düzenleme öngörmüyor. Böyle olunca kötü sürücülere yeterli prim uygulanmasının önü kapalı hale geliyor. Düzenleme kasko sigortasında da araç yerine sürücülerin sigortalanmasının yolunu açtı.

(gunes.com)