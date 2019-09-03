Eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatar? 2019 eğitim öğretim ödeneği ne kadar?

Eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatar? sorusu arama motorunda yoğun oalrak aranan konular arasında bulunuyor. Öğretmenler ve idareciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılacak bu ödeme ile hazırlıklarını tamamlamış oluyor. Kırtasiye parası olarakta bilinen eğitim öğretim ödeneğinin ne zaman yatırılacağı sorgulanıyor. Öğretmenliğe yeni başlayan personeller, göreve başladıkları tarihten itibaren kırtasiye ücreti alacak. 2019 eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatar ve ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

2019 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Öğretmenler hâricinde okul ve eğitim kurumlarında eğitime fayda veren Yardımcı Hizmetler, Genel İdari Hizmetler, Sağlık Hizmetleri Teknik Hizmetler ve Teknik Hizmetler Sınıfı'ndaki personellerin de faydalanabileceği kırtasiye parası, geçen senelerde şu tarihlerde hesaplara yatırılmaya başlanmıştı;

2017- 11 Eylül ödeme, 18 Eylül okulların açılması.

2018- 10 Eylül ödeme, 17 Eylül okulların açılması.

Bu bilgilere bakıldığında 2019’da okulların 9 Eylül’de açılacağı göz önünde bulundurulursa, kırtasiye parası için ödemelerin bu hafta itibarıyla yapılacağı düşünülüyor.

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ 2019 NE KADAR?



Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için %2,5 zam yapılmıştır.





Kararda açıklanan ilgili madde: Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödenir.

(2019 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği 1180 TL olarak ödenecek)

