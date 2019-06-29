'Efsane ekspres' seferleri 5 Temmuz'da başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, özellikle iş insanlarının, sanatçıların ve demir yolu sevdalılarının 'efsane treni' Ankara Ekspresi’nin Ankara-Halkalı-Ankara arasında 5 Temmuz’dan itibaren seferlerine başlayacağını açıkladı. Turhan, kapasitenin ise 230 pulman ve 80 yataklı yolcu düzeyinde olduğunu ifade etti.

KAPASİTE ARTABİLİR

Bakan Turhan, şöyle konuştu: “Ekspres, Ankara ve Halkalı’dan her gün saat 22.00’de hareket edecek. Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Sögütlüçeşme, Bakırköy’de duruşu olan trenin seyahat süresi, Ankara-Halkalı arasında 8 saat 44 dakika, Halkalı-Ankara arasında toplam 9 saat olacak.”

Yeni rotalar eklenecek

Bakan Turhan, şunları kaydetti: “YHT'lerin yanı sıra özellikle gezginlerin ve demiryolu sevdalılarının gözdesi trenlere yeni rotalar eklenmesine de devam edilecek.”