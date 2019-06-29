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  3. 'Efsane ekspres' seferleri 5 Temmuz'da başlıyor

'Efsane ekspres' seferleri 5 Temmuz'da başlıyor

'Efsane ekspres' seferleri 5 Temmuz'da başlıyor

Efsanevi Ankara Ekspresi, Ankara-Halkalı- Ankara arasında seferlerine 5 Temmuz’dan itibaren yeniden başlıyor. Ekspres tren, Ankara ve Halkalı’dan her gün saat 22.00’de hareket edecek. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, özellikle iş insanlarının, sanatçıların ve demir yolu sevdalılarının 'efsane treni' Ankara Ekspresi’nin Ankara-Halkalı-Ankara arasında 5 Temmuz’dan itibaren seferlerine başlayacağını açıkladı. Turhan, kapasitenin ise 230 pulman ve 80 yataklı yolcu düzeyinde olduğunu ifade etti. 

KAPASİTE ARTABİLİR 

Bakan Turhan, şöyle konuştu: “Ekspres, Ankara ve Halkalı’dan her gün saat 22.00’de hareket edecek. Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Sögütlüçeşme, Bakırköy’de duruşu olan trenin seyahat süresi, Ankara-Halkalı arasında 8 saat 44 dakika, Halkalı-Ankara arasında toplam 9 saat olacak.” 

Yeni rotalar eklenecek 

Bakan Turhan, şunları kaydetti: “YHT'lerin yanı sıra özellikle gezginlerin ve demiryolu sevdalılarının gözdesi trenlere yeni rotalar eklenmesine de devam edilecek.” 

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