Ecrimisil ve 2B ödemeleri ertelendi mi? Ecrimisil nedir? İşte son dakika açıklamaları

Ecrimisil ve 2B ödemeleri ertelendi mi? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum son dakika açıklamalarında bulundu. Kurum:"Hazineye ait tarım arazilerini tarım/hayvancılık amaçlı kullanan 18 bin çiftçinin 43 milyon liralık ecrimisil ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi" dedi. İşte Bakan Kurum'un son dakika açıklamaları haberimizde..

2B VE ECRİMİSİL ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?

"Hazineye ait tarım arazilerini tarım/hayvancılık amaçlı kullanan 18 bin çiftçinin 43 milyon liralık ecrimisil ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi" dedi.

Bakan Kurum:"2/B ve tarım arazileri satışında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs, hazirana ait 156 milyon liralık borcunu 3 ay süreyle erteliyoruz"

ECRİMİSİL NEDİR?

Ecrimisil, bir malın izin dışı kullanılmasıdır. Haksız işgal tazminatı olarak da tanımlanan ecrimisil, bir malın veya taşınmazın sahibinin ya da idarenin rızası dışında kullanılması anlamına gelir. Haksız işgal tazminatı (ecrimisil) mal sahibinin zarara uğrayıp uğramadığı veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın talep edilen tazminattır.