E5'e komşu olan dükkanlar kapıldı

Şenay BÜYÜKKÖŞDERE

TOKİ güvencesinde TORKAM kalitesiyle hayata geçirilen TORKAM E5’in açık artırmaya çıkan Açık Çarşı dükkânları yatırımcıların ilgi odağı oldu. E5 Otoyolu’nun yanı başında, İstanbul’un altın aksı olarak nitelendirilen bir noktada yükselen TORKAM E5’in Açık Çarşı dükkânları yüksek katılımla yeni sahiplerini bulurken açık artırmada yüksek satış grafiği yakalandı. Dükkânların 770 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktığı açık artırmada yüzde 32 artış sağlanırken üç saat gibi kısa sürede Açık Çarşı dükkânların yüzde 70’i sahiplerini buldu. Gerçekleşen satışlar karşılığında 217 milyon TL gelir elde edildi.

GÜVENİN GÖSTERGESİ

TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, “Açık Çarşı dükkânları yatırımcılar tarafından büyük talep gördü. 1. Etaptaki 124 düzayak Açık Çarşı dükkânımızın yüzde 70’i kısa sürede satıldı. Şimdiden hayırlı kazançlar diliyorum” dedi. Dereli sözlerine şöyle devam etti: Bu satış güvenin bir göstergesidir. Burada projeye özel metro durağı olacak. Yine önünden 3 milyon, içinden de 700 bin kişi ile günde 3 milyon 700 bin kişiye ticari ünitelerimiz potansiyel kazanç sağlayacak. TORKAM E5 Açık Çarşı dükkânlarına yatırım yapanlar çok kârlı çıkacak. Ayrıca, projemizin Millet Bahçesi projeleri kapsamında yakın bir dönemde dönüştürülecek Atatürk Havalimanı’nın tam karşısında yer alması büyük avantaj. TORKAM E5 projemiz yeni projeler için güzel bir örnek oldu. Yeni yatırımlarımızla, milli gelirimize katkı sağlamaya devam edeceğiz.

3 kattan oluşan yatay mimarisi örnek olacak

Mahmut Dereli TORKAM E5’in 3 kattan oluşan, yatay mimarisiyle yenilenen bölgenin gelişiminde örnek olarak konumlanacağını söyledi. 20 bin 776,46 metrekare arsa üzerinde yükselen ve metro durağıyla bütünleşecek bir yapıda tasarlanan projede zemin altında 7 kat bulunuyor. Toplam inşaat alanı 127 bin metrekareye ulaşan projeyle bölgeye 234 rezidans daire, 117 ofis, 310 cadde dükkanı ve 896 araçlık otopark kazandırılacak.

Teslimler Ekim 2020’de

Konut büyüklükleri 54 metrekare ila 124 metrekare, ofislerin büyüklükleri ise 78 metrekare ile 178 metrekare arasında değişiyor.127 bin metrekare inşaat alanına sahip projede teslimlerin Ekim 2020’de yapılması planlanıyor.