e-devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama ekranı haberde!

e-devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip kovid-19 salgını kapsamında yapılan Sosyal Destek Programı'nın 3. fazında 1000'er lira maddi destek verileceğini açıkladı. e-devlet üzerinden yapılan başvurular sonrası 2. faz ödemeleri verilmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle haneleri ekonomik açıdan ferahlatmak amaçlanıyor. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programı’na T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

Başvurular e-devlet sistemine girişte vatandaşın önüne çıkan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu ekranından yapılabiliyor. Aynı zamanda arama çubuğu üzerinden de erişilebilir.

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI

1000 TL sosyal yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirileceklerdir:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar.