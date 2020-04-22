Düşük petrol fiyatları Akdeniz'de yeni bir sayfa açacak

Denizlerde petrol üretmenin karaya göre daha masraflı olduğunun altını çizen Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, "Denizdeki petrolün bir anlamı kalmadı ama petrol kârlılığını yitiriyor diye Akdeniz'i bir köşeye atamayız. Diplomaside daha aktif olmak zorundayız. Doğu Akdeniz açısından baktığımızda barışçıl bir sürece girilebilir. Bundan sonraki dönemde haklarımızın korunması gerekir. Libya ile Mavi Vatan'ı güvence altına alınan anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaların devamı diğer bölge ülkeleri ile yapılabilir. Bunun için proaktif politikalar izlememiz gerekir" diye konuştu.

PETROL ÜRETİCİLERİ İFLAS EDEBİLİR

ABD'deki petrol fiyatlarının bu seviyeye gerilmesinin sonuçlarının olacağını belirten Kumbaroğlu, "Petrol şirketleri çok uzun süre dayanamaz. Çoğu üretici 10-20 dolar ile kar etmesi mümkün değil, bu fiyatlar karşısında iflaslar olacaktır" dedi.

"ABD SEÇİMLERİNİ ETKİLEYECEKTİR"

Koronavirüs ve petrol krizinin ABD'deki seçimleri etkileyebileceğini söyleyen Kumbaroğlu, "ABD'de seçimler yaklaşıyor. Bu gelişmeler Trump'ı da zora sokacak. Bu şirketler iflas ederse bir zincir gibi ABD finans sistemini etkileyebilir. Farklı eyaletlerde sokağa çıkma yasağının sona ermesi kararı valiliklere bırakıldı. Bu sürecin bitmesine yönelik protestolar da düzenleniyor. Bu salgın yayılırken, bu tedbirler bitirilirse sonuç felaket olabilir" vurgusunu yaptı.

TÜRKİYE'YE ETKİSİ NE OLUR?

ABD ham varil petrol fiyatındaki düşüş Türkiye'yi nasıl etkiler sorusuna da yanıt veren Kumbaroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Buradaki petrolün düşmesi, brent petrolü de aşağıya çekiyor. Bu fiyatların eksiye düşmesinin nedeni rafinerilerin ve stok kapasiteleri tükenmek üzere. Türkiye'nin stok yapacak boş kapasitesinin olduğunu sanmıyorum ama fiyatların böyle düşmesi her açıdan bizim için iyi. 2019'da petrole 17 milyar dolar ödüyorduk. Ödemeler dengesi için de olumlu bir gelişme."