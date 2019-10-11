'Dünyanın ilk 3 hava köprüsünden biri olacak'

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Turkish Cargo’nun son 3 yılda yüzde 80 büyüdüğünü söyledi. Aycı, “24 uçaklık hava kargo filomuzla 86 ülkeye giderek dünyada en çok ülkeye uçan havayolu şirketi unvanını aldık. Hava kargoda dünyada 13’üncülükten 7’nciliğe yükseldik. Hedefimiz önce ilk 5’e sonra, ilk 3’e girmek. Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz” dedi. Aycı, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) tarafından gerçekleştirelen ‘UTİKAD Zirve 2019’un açılışında yaptığı konuşmada, lojistik sektöründeki değişime dikkati çekti.

ADRESE ÇOK HIZLI ULAŞMALI

İlker Aycı, konuşmasında şunları söyledi: “Ülkelerin, şirketlerin artık birbiriyle yarıştığı bir dönemden tedarik zincirlerinin birbiriyle yarıştığı rekabet ettiği bir döneme geçiyoruz. Böyle bir dönemde ürünlerin çok süratlı bir şekilde ilgili adreslere ulaştırılabilmesi gerekiyor. Hızlı, süratli, dinamik ve güvenli hizmet giderek daha önemli bir hale geliyor. Bu da lojistik sektörünü dünya ticaretinde daha merkezi bir konuma getiriyor.”

THY, 9 AYDA 56.4 MİLYON YOLCU TAŞIDI

THY, eylül ayında 6.7 milyon yolcuyla yüzde 82.9 doluluk oranına ulaştı. Eylülde dış hat doluluk oranı yüzde 82.5 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşların doluluk oranı yüzde 86.1 olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 9 ayında ise yaklaşık 56.4 milyon yolcu taşındı. Toplam yolcu doluluk oranı da bu dönemde yüzde 81.4 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 9 ayında toplam taşınan kargo ve posta da artarak, 1.1 milyon tona ulaştı.

LOJİSTİĞİ MERKEZE YERLEŞTİRDİK

İlker Aycı, THY’nin lojistiğe çok önem verdiğini belirterek, özellikle son birkaç yılda stratejik planlarında ve büyüme planlarında, lojistiği merkeze yerleştirdiklerini ifade etti. İstanbul’un coğrafi konumunun ve hizmete giren İstanbul Havalimanı’nın bu hedefi gerçekleştirmeyi kolaylaştıracağını kaydeden Aycı, THY’nin kuracağı uluslararası ortaklıklarla bu hedefin gerçekleşeceğini söyledi.