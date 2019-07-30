Dünyanın en büyük gaz depolama tesisi geliyor

Miray Çimen

Türkiye’yi 2023 hedeflerinde taşıyacak büyük projelerden biri olan Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Genişletme Projesi başladı. Projenin temel atma törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Son yıllarda devreye aldığımız doğalgaz depolama, FSRU, LNG yatırımlarıyla TANAP, TürkAkım gibi uluslararası boru hatları sayesinde bugün Türkiye, doğalgaz arz meselesi defterini tamamen kapatmıştır” ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

2023’TE TAMAMLANACAK

“Tuz Gölü tamamlandığında her biri ortalama 630 bin ila 780 bin metreküp kapasiteli 52 kavernanın toplam kapasitesi 5.4 milyar metreküp olacak. Bugünkü temel atma törenimizle de inşallah projemizin geriye kalan 40 kavernalık kısmını tek kalemde bitireceğiz. Genişleme projemiz hâlihazırda dünyada yapımı devam eden tüm depolama projeleri içerisindeki en büyük depolama projesidir. Tamamlandığında da 5.4 milyar metreküp toplam kapasiteyle tuz yapılarında oluşturulan dünyanın en büyük depolama tesisi olacak.” Genişleme projesinin bu fazını 2023’te tamamlamayı planladıklarını ifade eden Dönmez, “Hem yüklenici firmaların hem de BOTAŞ’ın sürekli ensesinde olacağız ve işi zamanında yapıp yapmadıklarını takip edeceğiz” dedi.

YATIRIMCI İLGİSİ BÜYÜK

Proje, Türkiye’nin, uluslararası yatırımcıların dikkatini çektiğini bir kez daha gösteriyor. Çinli ve Türk yatırımcılar tarafından yapılan proje, dünyada inşası devam eden en büyük doğalgaz depolama projesi olarak dikkat çekiyor. Proje tamamlandığında tuz yatağında bulunan dünyanın en büyük doğalgaz depolama projesi olacak.

Tehditlere karşı en güzel cevaplardan biri de bu proje

PROJENİN finansmanının tamamını Dünya Bankası’yla Asya Altyapı Yatırım Bankası tarafından verilen 2 milyar dolarlık krediyle karşıladıklarını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu: “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklı faaliyetlerine karşı yaptırım tehdidi savuranlara karşı en güzel cevaplardan biri de işte bugün burada. Türkiye hiçbir zaman alternatifsiz değildir. Hiçbir zaman bir emrivakiye eyvallah demedik, demeyiz. Türkiye’nin ve KKTC’nin uluslararası meşru hakları hiçbir zaman pazarlık meselesi olamaz. Bizimle iş yapmak, dost olmak isteyenlere kapımız her zaman açık. Uluslararası ilişkilerde hiçbir zaman husumeti besleyen bir ülke olmadık. Bu bölgede onaylamadığımız hiçbir şeyin olması mümkün değildir.”

Flamingo nüfusu arttı?

Projenin önemli bir sosyal sorumluluk projesine de imza attığını kaydeden Dönmez, “Bu bölge Akdeniz havzasında en fazla flamingo kolonisine ev sahipliği yapan yer. Projeyle 2016’da 10 bin olan flamingo sayısı 13 binlere ulaştı” dedi.