Dünyadaki çalkantılar Bitcoin'i de etkiliyor: Kripto para piyasası hareketlendi

ABD ve İran arasındaki gerilimlerin yükselmesi ve Facebook’un tanıttığı kripto para birimi Libra’nın piyasadaki adaptasyonu artıracağı beklentileri, yatırımcıların kripto para ilgisini artırmış ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 100 milyar doların üzerine çıkmıştı.

Söz konusu artışın ardından, Bitcoin son 24 saatte yüzde 7.61 düşüşle 11 bin 593 dolara geriledi ve 206 milyar 162 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 62.6’sını oluşturdu.

Toplam 2,290 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 94’ü düşerken, yüzde 27.58 ile en çok 75’inci sıradaki Energi geriledi ve yüzde 5.35, yüzde 3.66, yüzde 0.68, yüzde 0.33, yüzde 0.26 ve yüzde 0.19 ile sırasıyla yalnızca Chainlink, Horizen, Augur, TrueUSD, Paxos Standard Token ve USD Coin yükseldi. En büyük 10’daki düşüşe de yüzde 18.51 ile Bitcoin SV öncülük etti.

Gelişmelerin ardından 26 Haziran TSİ 23:27’de 385 milyar doların üzerine çıkan piyasa hacmi, son 24 saate 31 milyar dolara denk gelen yüzde 9.3 düşüşle 330 milyar 770 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 129 milyar 605 milyon dolar olarak hesaplandı

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 7.61

Ethereum yüzde 8.49

Ripple yüzde 12.27

Bitcoin Cash yüzde 14.66

Litecoin yüzde 15.84

EOS yüzde 14.75

Binance Coin yüzde 11.58

Tether yüzde 0.89

Bitcoin SV yüzde 18.51

Cardano yüzde 10.55 düştü.

(DHA)