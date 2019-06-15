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Dünyada yatırımlar azalırken Türkiye 4 basamak yükseldi

Dünyada yatırımlar azalırken Türkiye 4 basamak yükseldi

2019 Dünya Yatırım Raporu’na göre, Türkiye küresel uluslararası doğrudan yatırım sıralamasında 4 basamak yükselerek, 21'inci sıraya yerleşti. Türkiye’ye doğrudan yatırımlar yüzde 13 artışla 13 milyar dolara yükseldi. 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) tarafından hazırlanan 2019 Dünya Yatırım Raporu açıklandı. Rapora göre küresel uluslararası doğrudan yatırımların (UDY) yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara gerilediği 2018’de, Türkiye yüzde 13 artışla 13 milyar dolarlık UDY çekti. Bu artış, küresel UDY sıralamasında Türkiye’yi 4 basamak yükselişle 21. sıraya yerleştirdi. Türkiye, gelişmekte olan ülkeler sıralamasında ise 2 basamak yükselişle 10. sırada yer aldı. 

İKİLİ ANLAŞMADA LİDER 

Türkiye’nin 2018’de küresel UDY akışından aldığı pay yüzde 1 oldu. Türkiye, Batı Asya’da en fazla UDY çeken ülke olma özelliği taşıdı. Türkiye, aynı zamanda 2018 içinde 8 ikili yatırım ve serbest ticaret anlaşması imzalayarak, geçtiğimiz sene dünyada en fazla ikili anlaşma tamamlayan ülke olarak da ön plana çıktı.

Gelişmiş ülkelerde düşüş

Gelişmiş ülkelere gelen UDY yüzde 27 düşüşle 2004'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Avrupa’ya yatırımlar düşerken, ABD’de yüzde 9 azaldı.

Yatırımcı için önemli bir destinasyon 

Raporu değerlendiren Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımcılar için önemli bir yatırım destinasyonu olma özelliğini koruduğunu belirtti. Sargın, "Türkiye’yi cazip kılacak nitelikteki yatırımları çekmek üzere uygun zemini hazırlamalıyız" ifadelerini kullandı. 

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