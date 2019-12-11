Dünyada sayılı ülke bunu yapabiliyor... TUFAN rekor kırdı!

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı elektromanyetik fırlatma sistemine dair testlerimiz sürüyor. ASELSAN’da kurulan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı açılışında Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldı" ifadelerine yer verdi.