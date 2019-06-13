Dünya genelinde yenilenebilir enerjide istihdam 11 milyona yaklaştı

AA muhabirinin Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) "Yenilenebilir Enerji ve İstihdamı 2019 Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, dünya genelinde işsizlik büyürken yenilenebilir enerji sektöründe istihdam arttı.

Temiz enerjideki istihdam olanaklarının artmasında, enerji teknolojileri maliyetlerindeki düşüşün yanı sıra, talep artışı ve rekabet ile öne çıkan çevresel duyarlılığın yaygınlaşması etkili oldu.

Güneş, biyokütle, hidroelektrik ve rüzgar gibi temiz enerji sektörleri baz alınarak hazırlanan rapora göre, dünya genelinde yenilenebilir enerjide yüzde 6,6 artışla geçen yıl 10 milyon 983 bin istihdam sağlandı.

Bu kapsamda, güneşten elektrik üretimi alanında istihdam geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 arttı. Bu sektörde çalışan sayısı 3 milyon 605 bin oldu.

Yenilenebilir enerjide ikinci sırayı 2 milyon 63 bin istihdamla sıvı biyoyakıt sektörü, üçüncü sırayı da 2 milyon 54 bin istihdamla büyük ölçekli hidroelektrik santralleri izledi.

Rüzgar enerjisi sektörü ise dünya genelinde 1 milyon 160 bin kişiyi istihdam etti.

Yenilenebilir enerjide diğer alanlarındaki istihdamla, söz konusu rakam toplamda 10 milyon 983 bine ulaşarak, geçen yıl 11 milyona yaklaştı.

SEKTÖRDEKİ KADIN İSTİHDAMI YÜZDE 32

Yenilenebilir enerji alanında en fazla istihdam Çin'de gerçekleşti. Ülkede geçen yıl yenilenebilir enerji sektöründe çalışan sayısı 4 milyon 78 bine ulaştı.

Çin'i 1 milyon 235 bin istihdamla AB ülkeleri, 1 milyon 125 bin istihdamla Brezilya ve 855 bin istihdamla ABD izledi.

Ayrıca, dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründe çalışan kadın sayısı 3 milyon 500 bini aşarak, toplam istihdam içindeki payı yüzde 32'ye ulaştı.

(AA)