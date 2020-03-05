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Dünya daralıyor

Dünya daralıyor

Ekonomi koronavirüs tehdidi altında. Şubatta PMI endeksi Çin'de 35.7'ye Japonya'da 47.8'e, globalde 47.2'ye düşerken, Türkiye'de ise 52.4'e çıktı.

Son birkaç yıldır aşağı yönlü risklerle karşı karşıya kalan dünya ekonomisi, koronavirüsle yeni bir sınamadan geçiyor. Virüsün ekonomiye vereceği tahribatın etkileri öncü verilere yansımaya başladı. Büyümenin öncü göstergelerinden imalat sanayii Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubat verileri açıklanmaya başladı. Çin’de şubat ayı imalat sanayi PMI verisi 35.7 ile 2005’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Japonya’da da PMI şubatta 47.8’e geriledi. Almanya’da PMI, 48’e çıktı.

12 MİLYAR $’LIK PAKET

Global imalat sanayii PMI endeksi, 2009’dan bu yana en hızlı düşüşle 50.4’ten 47.2’ye düşerek küresel çapta imalat sektöründeki yavaşlamanın büyüklüğünü ortaya koydu. Türkiye’de ise, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI şubatta 52.4’e çıkarak, iki aydır eşiğin üzerinde gerçekleşti. PMI, Şubat 2018’den beri en hızlı iyileşmeye işaret etti. Dünya Bankası da, 12 milyar dolarlık paketini devreye sokacağını bildirdi. 


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