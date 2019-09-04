Dünya altın çağına mı girdi?

Dünya altın çağına girdi desek yeridir. Çünkü ikame araçlar ve malzemelerin gelişmesine, yaygınlaşmasına neresinden bakarsak bakalım daha 30 yıl var gibi görünüyor

Altın, Au Latince Aurum (ışıldayan-parlayan) kelimesinden geliyor. Kimyada Au sembolü ile anılıyor. Parlak sarı renkte kimyasal bir element. Çok ağır ve çok kararlı bir yapıya sahip. Kolay kolay tepkimeye girmiyor, asitlere karşı dayanıklı, doğada serbest halde bulunabiliyor ve saf halde iken çok yumuşak. Bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilip, inceltilebiliyor. Havadan ve sudan etkilenmiyor ve paslanmıyor, kararmıyor, donuklaşmıyor. Tüm bu özellikleriyle altın, tarih boyunca en kıymetli metallerden, evrensel değişim birimlerinden biri olarak ve çeşitli endüstrilerde, alanlarda malzeme olarak kullanılmış.

ALTININ KULLANILDIĞI ENDÜSTRİLER VE ALANLAR

Mücevher, Madalya: Binlerce yıldır takı, süs, prestij ve statü (taçlar, asalet işaretleri, ödüller) eşyası olarak kullanılıyor. Devam edecek. Ancak hem yaşam biçimleri değiştikçe hem de çok daha ucuz, hafif taklitlerinin kullanımı yaygınlaştıkça altın mücevherler, eşyalar antik değere ve yatırım amacına dönüşecek.

Finans: Madeni para, külçe olarak kullanılmış. Günümüzde altın para günlük ticaret ve finansal işlemlerden ziyade çeşitli formlarda ve ağırlıklarda altın para, külçe, plaka vb. şeklinde, ‘hatıra’ ya da ‘hediye’ olarak verilse dahi yatırım aracı olarak kullanılıyor. Bu da artarak devam edecek.

Elektronik: Altının en önemli endüstriyel kullanımı elektronik üretiminde. Düşük akımları taşıyabilen ve aşınmadan koruyabilen yüksek verimli bir iletken olması nedeniyle bilgisayarlar, cep telefonları, hesap makineleri, dijital, elektronik aletler, televizyonlar vb. gibi pek çok elektronik cihazda kullanılıyor. Nesnelerin interneti, hibrid ve otonom cihazlar ve güneş panelleri gibi yeni alanların yükselişi kullanım alanlarını da ihtiyacı da genişletiyor. Altına ikame malzeme arayışları sürmekle beraber, yakın gelecekte büyük bir başarı beklenmiyor.

Dişçilik ve Tıp: Alerjik olmaması ve paslanmaması, aşınmaması nedeniyle diş dolgusu, kronlar, köprüler ve ortodontik cihazlar için öncelikle dişçilikte olmak üzere çok çeşitli, önemli tıbbi müdahaleler, ilaçlar ve cihazlar için kullanılıyor. İkame malzeme buluşları artıp, yaygınlaştıkça ancak değişebilir, yoksa hâlâ en makbul olan malzemelerden biri. Sürecek.

Havacılık ve Uzay: Yağlama, bakım ve onarım olasılığının olmadığı uzaya giden araçlarda altın kullanımı NASA'nın başlattığı bir alan. Her uzay aracında altın yüzlerce şekilde kullanılıyor. Uzay araçlarının birçok parçası, kızılötesi radyasyonu yansıtarak uzay aracının sıcaklığının dengeleyecek altın kaplı polyester film ile donatılır. Altın ayrıca boşlukta, organik yağlayıcılar uçucu hale gediği ve dünya atmosferinin ötesindeki yoğun radyasyon tarafından parçalandıkları için mekanik parçalar arasında yağlayıcı olarak da kullanılır. Buradaki talep de giderek yükselecek.

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