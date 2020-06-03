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  3. Düğün sezonu başlıyor! MODOKO'dan tarihi indirim fırsatı
03 Haziran 2020 Çarşamba 11:00 | Son Güncelleme:

Düğün sezonu başlıyor! MODOKO'dan tarihi indirim fırsatı

Düğün sezonu başlıyor! MODOKO'dan tarihi indirim fırsatı

Pandemi sürecinden sonra 350 mağazasıyla kapılarını açan MODOKO, devlet desteğine ek evlenecek çiftler, mobilyasını değiştirmek isteyenler için tarihi indirim fırsatı sunuyor. Açık havada her zevke ve yaşa yönelik ev eşyası almak için yüzde 50'ye varan indirim fırsatından yararlanmanın şimdi tam zamanı.

Türkiye’nin “Mobilya Başkenti”, 30 futbol sahası büyüklüğündeki MODOKO, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan destek paketine ek, evlenecek çiftler ve mobilyasını değiştirmek isteyenler için tarihi bir fırsat sunuyor. 7’den 70’e herkesin zevkine hitap eden ev eşyası sunan MODOKO’daki 350 mağaza, yüzde 50’ye varan indirim fırsatıyla tüketicinin yüzünü güldürüyor. 

Açık havada alışveriş keyfi sunan MODOKO, tarihi indirim fırsatıyla ziyaretçi rekoru kırmaya da hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, “150 bin metrekarelik MODOKO’da 350 mağaza bulunuyor. 

Her tarzda mobilya üreten ve kişiye özel tasarım yapan birçok firmayı içinde bulunduran yapımız, doğrudan 5 bin dolaylı olarak da 35 bin kişiye istihdam sağlıyor. Açık havada, üst düzey hijyen kurallarıyla alışveriş keyfi sunan MODOKO’da destek paketlerinin getirmiş olduğu kredi ve faiz avantajına karşılık bizler de yüzde 50’ye varan indirim fırsatı sunuyoruz. 

Böylece 1 Temmuz’da başlayacak düğünler için çiftlere güzel bir sürpriz hazırlamış olduk. Bu ay içerisinde ziyaretçi rekorunu kıracağız. MODOKO olarak ekonomimizin yanındayız. 

Mağazalarımıza gelmek isteyen vatandaşlar için de site içerisindeki 12-13 otobüs durağı arasında tur yapan ücretsiz 10 kişilik elektrikli ring araçlarımız ve bisikletlerimiz de var. Müşterilerimizin alışveriş keyfi için her şeyi düşündük.” dedi.


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