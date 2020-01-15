DSİ personel alımı 2020 ne zaman? 2020 DSİ personel alımı şartları neler?

DSİ personel alımı yoğun ilgi görüyor. DSİ personel alımı 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. DPB üzerinden yayınlanan ilana göre DSİ çeşitli mühendislik ünvanları için personel alınacak. Başvuracak adayların 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSSP3 puan türünden en az 70 puana sahip olmaları gerekiyor. Başvurular http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinden yapılıyor.DSİ personel alımı 2020 ile ilgili detaylar haberimizde..

2020 DSİ MÜHENDİS ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

DSİ tarafından ilan edilen personel alımı ilanına göre başvurular 8 Ocak 2020 tarihi saat 10.00'da başladı. Adaylar 17 Ocak 2020 saat 24.00'e kadar başvurularını tamamlayabilecek.

DSİ MEMUR ALIMI BOŞ KADROLAR

DSİ tarafından ilan edilen personel alımı için boş kadrolar duyuruldu. İşte ilan edilen kadrolar:

- İnşaat Mühendisliği,

- Ziraat Mühendisliği veya Biyosistem Mühendisliği,

- Makina Mühendisliği

- Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, geomatik veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, uzaktan algılama,

- Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği,

- Elektrik Mühendisi veya Elektrik - Elektronik Mühendisi,

- Çevre Mühendisi,

- Matematik Mühendisi,

- Meteoroloji Mühendisi

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2020

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.

c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

GİRİŞ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) 2018 yılı KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Özgeçmiş,

d) Üç adet vesikalık fotoğraf

SINAV YERİ DUYURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Uygulamalı sınava çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 22 Ocak 2020 tarihinde www.dsi.gov.tr adresinden ilan edilecek.