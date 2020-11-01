‘Donuk ekmek' alın vücudunuzu koruyun

Geliştirdikleri Bay Bread teknolojisi ile her çeşit ekmekte standardizasyonu sağladıklarını belirten Toya Makine CEO’su Serdar Yalçınkaya, tüketicilere “Donuk ekmek alın” çağrısı yaptı. “Bir ekmeğin raf ömrü ne kadar uzunsa içindeki katkı maddeleri o kadar fazladır” diyen Yalçınkaya “Katkı maddeli ekmekleri almayın uzun vadede vücut sisteminiz bozarak hastalıklara sebep olur” uyarısında da bulundu. Yalçınkaya “Ekmek hamuruna yüzde 65-70 sıvı katılır, piştiği zaman yüzde 25’ini kaybeder. Raf ömrü tükenirken kalan sıvı da kaybolunca ekmek bayatlar. Raf ömrünü uzatmak isteyen ve onun içindeki suyu tutmak isteyen üreticiler, hamurun içerisine bazı su tutucu, küf önleyici kimyasallar katıyor. Biz bunun doğru olmadığına inandığımız için tüketiciye ‘Ekmeğinizi donuk alın’ diyoruz. Bay Bread olarak doğal hammaddelerle üretiyoruz, ürünü dondurduğumuz için içindeki su kaybını durduruyoruz ve siz istediğiniz zaman pişirerek hem taze yeme imkanına kavuşuyorsunuz hem de israfı önlüyorsunuz” diye konuştu.

İnsanların donuk gıdaların içinde daha çok kimyasal olduğunu düşündüğünü anlatan Yalçınkaya “Halbuki tam tersi çünkü biz zaten gıdanın yaşlanmasını dondurarak durduruyoruz. Bizim yaptığımız donuk gıdalarda tamamen doğal hammaddelerle üretiliyor” dedi.

KİLO ALDIRMAYAN EKMEK



Yalçınkaya “Zayıflatan ekmek var mı” sorumuza ise şu yanıtı veriyor: “Zayıflatan ekmek yok ama kilo aldırmayan ekmek var. Kilo aldırmayan ekmek; doğal hammaddelerle üretilen, insan vücudunda enerjiye dönüştürülebilen ve kalıntı bırakmayan ekmekler. Karabuğday, yulaf, çavdar, beyaz ekmek, partizan beyaz ekşi mayalı ekmeklerimiz var bunları kıvamında tükettiğinizde kilo almazsınız.”

HEDEFLERİ YABANCININ PAZAR PAYINI AZALTMAK



Rusya’da fırıncılık yapan ve Bolşevik ihtilalinden hemen önce İstanbul’a gelen büyük dedesinin mesleği olan fırıncılığın dördüncü kuşak temsilcisi olan Serdar Yalçınkaya, kendisinin kurduğu Bay Bread ile aile mesleğine geri döndüğünü anlatıyor.

Unlu mamullerde yabancıların pazar payına dikkat çeken Yalçınkaya, fırıncılıkta geliştirdikleri yüksek teknolojilerle sektörde yüzde 10 olan yabancı pazar payının yükselmesinin önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.