Dolar/TL düşüşünü üçüncü aya taşıdı

İki aydır Türk Lirası karşısında değer kaybeden ABD doları, temmuz ayını da yüzde 3.5 düşüşle 5.59’dan tamamladı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, “Cari fazla nedeniyle buradan gelen bir baskı kalmadı. Yerleşiklerin dolar mevduatları ve burada biriken tutar daha fazla dolara gidecek yerel para olamayabileceğini gösteriyor. Turizm gelirlerindeki artış da özellikle yaz aylarında döviz arzını artırıyor. O nedenle dolar/TL’nin üst bantta 5.75’i en azından eylül sonuna kadar geçemeyeceğini düşünüyorum” dedi.

ENFLASYON DA ETKİLİ

Ağustosta dolar/TL’yi olumsuz etkileyecek unsurun az sayıda olduğunu vurgulayan Arzova, TL’nin dış piyasalarla uyumlu seyretmesini beklediğini ifade etti. AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy da, TL’nin olumlu seyrinde, düşen enflasyon ve bu yönde süren eğilimle oluşan manevra alanının etkili olduğunu belirterek, Fed ve ECB gibi merkez bankalarının parasal genişlemeye yönelmesinin de piyasalarda oluşan pozitif manevra alanını desteklediğini söyledi.

5.50 seviyesinin altı görülebilir

Cüneyt Paksoy, Türkiye-ABD ilişkilerinin yaptırımdan uzak kaldığı takdirde, dolar/TL’de marjinal bir yükseliş ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. 5.70-5.75 bölgesinin altında kapanışların önemli olduğunu belirten Paksoy, 200 günlük ortalama olarak takip ettikleri 5.58’in kırılması durumunda sırasıyla 5.50 ve 5.25-5.45 bandının gündeme gelebileceğine dikkat çekti.