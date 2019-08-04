Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5602
  • 6,2031
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Dolar/TL düşüşünü üçüncü aya taşıdı

Dolar/TL düşüşünü üçüncü aya taşıdı

Dolar/TL düşüşünü üçüncü aya taşıdı

TL karşısında değer kaybeden dolar, temmuz ayını yüzde 3.5’lik düşüşle kapattı. Analistler, ağustosa da düşüşle başlayan dolar/TL’de ciddi bir yükseliş beklemiyor.  

İki aydır Türk Lirası karşısında değer kaybeden ABD doları, temmuz ayını da yüzde 3.5 düşüşle 5.59’dan tamamladı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, “Cari fazla nedeniyle buradan gelen bir baskı kalmadı. Yerleşiklerin dolar mevduatları ve burada biriken tutar daha fazla dolara gidecek yerel para olamayabileceğini gösteriyor. Turizm gelirlerindeki artış da özellikle yaz aylarında döviz arzını artırıyor. O nedenle dolar/TL’nin üst bantta 5.75’i en azından eylül sonuna kadar geçemeyeceğini düşünüyorum” dedi.

ENFLASYON DA ETKİLİ

Ağustosta dolar/TL’yi olumsuz etkileyecek unsurun az sayıda olduğunu vurgulayan Arzova, TL’nin dış piyasalarla uyumlu seyretmesini beklediğini ifade etti. AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy da, TL’nin olumlu seyrinde, düşen enflasyon ve bu yönde süren eğilimle oluşan manevra alanının etkili olduğunu belirterek, Fed ve ECB gibi merkez bankalarının parasal genişlemeye yönelmesinin de piyasalarda oluşan pozitif manevra alanını desteklediğini söyledi. 

5.50 seviyesinin altı görülebilir

Cüneyt Paksoy, Türkiye-ABD ilişkilerinin yaptırımdan uzak kaldığı takdirde, dolar/TL’de marjinal bir yükseliş ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. 5.70-5.75 bölgesinin altında kapanışların önemli olduğunu belirten Paksoy, 200 günlük ortalama olarak takip ettikleri 5.58’in kırılması durumunda sırasıyla 5.50 ve 5.25-5.45 bandının gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sahnede şaşırtan an... Konser ortasında bir anda sustu!
Güzel şarkıcı Merve Özbey kendini ödüllendirdi
14 yıl sonra aşk yeniden!
91 videonun gelirini istiyorum
Takipçisinin mesajına böyle yanıt verdi: Kudurabilirler
<p>Osmaniye´nin Toprakkale İlçesinde, cami içerisine giren peçeli baykuş, görevliler tarafından yaka

Cami içinde peçeli baykuş yakalandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Romanya Donanması'na ait 81 yaşındaki askeri gemisi İstanbul'da