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Analistlerden dolar yorumu

Analistlerden dolar yorumu

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 5,8270 seviyelerinde işlem görüyor. İşte dolarla ilgili analistlerin son yorumları

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 5,8270 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, veri takviminin sakin olmasıyla dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,8320'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 5,8270 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,4780'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,1650'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi 1,11'in hemen altında işlem görürken, dolar endeks, yüzde 0,1 artışla 98,08 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ticaret savaşlarına ilişkin belirsizliklere, jeopolitik ve siyasi risklerin eklenmesiyle güvenli liman olan görülen varlıklara olan talebi desteklediğini, aynı zamanda gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kayıplarına yol açtığını söyledi.

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