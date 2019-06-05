Dolarda düşüş sürüyor: 5.70'in altını gördü

Dolar/TL, güne negatif seyirle başlamasının ardından 5,6650 ile 10 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 5,7826'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 10 Nisan'dan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 5,6660'e kadar geriledi. Euro 6.40 aşağısını gördü.

Dolar/TL saat 12.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,5 azalışla 5,6777'den alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro/TL yüzde yüzde 1,3 azalışla 6,4075'den, sterlin/TL de yüzde 1 azalışla 7,2100 seviyesinden işlem görüyor.