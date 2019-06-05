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05 Haziran 2019 Çarşamba 12:47 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:47

Dolarda düşüş sürüyor: 5.70'in altını gördü

Dolarda düşüş sürüyor: 5.70'in altını gördü

Dolar/TL, Fed'in faiz indiriminin fiyatlanmasıyla 98 puan üzerinden 96'ya dek gerileyen dolar endeksiyle birlikte aşağı yönlü eğilimini sürdürdü. Mayıs ayının son haftasından bu yana 6 lira seviyesinden kademeli olarak 5.75 altına kadar inen kur, dün Powell'ın mesajıyla birlikte 5.6650'ye kadar indi ve 10 Nisan tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü

Dolar/TL, güne negatif seyirle başlamasının ardından 5,6650 ile 10 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 5,7826'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 10 Nisan'dan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 5,6660'e kadar geriledi. Euro 6.40 aşağısını gördü.

Dolar/TL saat 12.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,5 azalışla 5,6777'den alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro/TL yüzde yüzde 1,3 azalışla 6,4075'den, sterlin/TL de yüzde 1 azalışla 7,2100 seviyesinden işlem görüyor. 

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