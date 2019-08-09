Dolarda düşüş devam ediyor

Merkez bankalarının faiz indirmeye başlaması ve TL'deki yüksek faiz koruması nedeniyle Dolar, aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Bayram öncesi satışlarla kur 5.45'in altını gördü, 9 Ağustos sabahı ise dolar/TL 5.47 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar/TL saat 07.00 itibari ile güne 5.4739/ 5.4814 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Nominal ve reel olarak, gelişmekte olan ülkelerin üzerinde getiriyi son faiz indirimine rağmen sunabilen TL, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında öne çıkmaya devam ediyor.

Piyasalarda bu konu kısa süre öncesine kadar jeopolitik riskleri artırabilecek bir gelişme olarak görülüyordu. Ancak anlaşma sağlanması, ABD ile Türkiye ilişkilerine yönelik mevcut olumlu algıya yönelik fiyatlamanın bozulmayacağına işaret ediyor.

TL'YE OLUMLU YANSIDI

Analistler ayrıca TL’de yüksek getiri, küresel merkez bankaların genişlemeci politikaları, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler, S-400 konusunun daha arka planda kalmasının yanı sıra TL’de açığa satışın maliyetinin yüksek olmasının kurda yukarı yönlü spekülatif hareketleri engellemesinin de TL’ye olumlu yansıdığını belirtiyor.

SON DURUM

9 Ağustos günü dolar/TL güne 5.4780 ile başladı.

Dolar şu dakikalarda 5,47 Euro ise 6,12 seviyesinden işlem görüyor.

İçeride önemli bir veri ve haber akışı bulunmazken, ABD ve euro bölgesinde enflasyon verileri izleniyor.