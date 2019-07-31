Dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Dün % 1'in üzerinde düşüşle 5.55'e kadar gerileyen ve 2 Nisan'dan beri en düşük seviyeyi test eden dolar bu sabah 5.56'dan 5.53'e kadar geriledi.

Dün 6.19 ile 6.27 bandında seyreden euro bu sabah 6.17'de, sepet kur da % 0.4 düşüşle 5.85'te işlem görüyor.

Bu akşamki Fed kararının dolar üzerinde etkili olması bekleniyor. Piyasanın beklentisi 25 baz puan indirim olacağı yönünde..

Fed'in yanı sıra bugün Merkez Bankası'nın enflasyon raporu da piyasaların radarında olacak. Bankanın yıl sonu için % 14.6 olan enflasyon tahminini düşürmesi bekleniyor.