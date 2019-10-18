Dolar neden düştü? Dolar kuru alış satış fiyatları ne kadar? 18 Ekim dolar kuru canlı, anlık..

Dolar neden düştü? sorusu dolar yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Küresel para birimi olan dolar güncel olaylardan etkileniyor. Türkiye ile ABD arasında kuzeydoğu Suriye’de anlaşmaya varılmasının ardından dolar kuru ne kadar oldu? araştırılıyor. Dolar/TL, dün yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 değer kazancıyla 5,8950 seviyesinde işlem gördü. 18 Ekim dolar kuru ne kadar? Dolar kuru alış satış fiyatları haberimizde..

DOLAR NEDEN DÜŞTÜ?

Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından dolar dün akşam saatlerinden itibaren düşüşe geçti.

DOLAR KURU 18 EKİM

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,7660 5,7670

Avro 6,4130 6,4140

Sterlin 7,4010 7,4380



ANKARA

ABD Doları 5,7400 5,8000

Avro 6,3750 6,4450

Sterlin 7,3450 7,4950

SERBEST PİYASADA DOLAR

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7880 liradan, avro 6,4380 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 5,7860 liradan alınan dolar, 5,7880 liradan satılıyor. 6,4360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4380 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8850 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5540 lira olmuştu.

DÜN DOLAR NE KADARDI?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8950 seviyelerinde alıcı buluyor.



Dün 5,9323 seviyesine kadar yükselen ve günün ikinci yarısında düşüşe geçerek 5,8713'e gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,03 azalışla 5,8870'ten tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 değer kazancıyla 5,8950 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 6,5290'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 düşüşle 7,5210'dan satılıyor.



Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1070 ve dolar endeksi da yüzde 0,1 artışla 98,1 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1,2765'ten işlem görüyor.