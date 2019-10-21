Dolar kuru son dakika ne kadar oldu, kaç TL? 21 Ekim dolar kuru canlı, anlık..

Dolar kuru son dakika ne kadar oldu, kaç TL? sorusunun yanıtı arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Piyasaların açılış günü olan Pazartesi günü dolar ve altın fiyatları merak ediliyor. Dolar , Türkiye ile ABD arasındaki 13 maddelik anlaşmanın ardından hızlı bir düşüş yaşamıştı. Dolar kuru son dakika ne kadar oldu, kaç TL? diye merak eden vatanşlar için 21 Ekim dolar kuru canlı, anlık haberimizde..

DOLAR KURU 21 EKİM

21 Ekim 2019 dolar kuru alışta 5,7926 liradan, satışta 5,7946 liradan işlem görüyor.

Euro ise alışta 6,4632 liradan, satışta 6,4657 lira seviyelerinde işlem görüyor.

DOLAR KURU GEÇEN HAFTA NASILDI?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,7760 5,7770

Avro 6,4300 6,4310

Sterlin 7,4240 7,4610



ANKARA

ABD Doları 5,7400 5,8000

Avro 6,3800 6,4500

Sterlin 7,3630 7,5320

SERBEST PİYASADA DOLAR

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7880 liradan, avro 6,4380 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 5,7860 liradan alınan dolar, 5,7880 liradan satılıyor. 6,4360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4380 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8850 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5540 lira olmuştu.