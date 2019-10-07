Dolar kuru son dakika ne kadar oldu? 7 Ekim dolar kuru ne olur? İşte canlı dolar kuru
Dolar kuru son dakika ne kadar oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Döviz kuru ülkede ve ülke dışındaki olaylardan etkileniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye’nin ABD’ye rağmen Afrin’i güvenli bölge yaparak 360 bin Suriyeli’yi yerleştirdiğini hatırlattı ve Fırat’ın doğusu için yeni harekatın emrini verdiğini duyurdu. Bu açıklamadan sonra dolar son durumu merak ediliyor.7 Ekim son dakika dolar kuru haberimizde sizlerle..
Dolar kuru son dakika ne kadar oldu? sorusunun yanıtı aranıyor. Dolar, gündemde yaşanan anlık gelişmelerden doğrudan etkileniyor. Aynı zamanda dolar yatırımcıları tarafından doların durumu araştırılıyor. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası operasyonuna ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan 'desteklemiyoruz' açıklamasının ardından son dakika dolar kuru araştırmaları hızlandı. Dolar kuru haftaya nasıl başladı, son dakika dolar kuru ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
DOLAR KURU SON DAKİKA NE KADAR?
Dolar kuru sabah saatlerine 5,71 TL'den , Euro ise 6,27 TL'den güne başladı. Cuma günü dolar 5.70 altında kapanmıştı. Doların bugün kaçı operasyon sonrası kaça çıkacağı merak ediliyor.
DOLAR GEÇEN HAFTA NASILDI?
4 Ekim Cuma gübü İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,7020 5,7030
Avro 6,2600 6,2610
Sterlin 7,0030 7,0380
ANKARA
ABD Doları 5,6700 5,7300
Avro 6,2150 6,2850
Sterlin 6,9530 7,0980