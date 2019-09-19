Dolar kuru son dakika ne kadar oldu? 19 Eylül anlık dolar kuru haberimizde

Dolar kuru son dakika ne kadar oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Merkez Bankası 'nın 17-18 Eylül 2019 günlerinde yapılan toplantılarının ardından faiz kararı açıklaması dün akşam saatlerinde geldi. ABD Merkez Bankası (Fed), faizi 25 baz puan indirdi. Fed politika faizini %1.75-%2.00 aralığına çekti. Faiz kararlarından sonraki son dakika dolar kuru merak ediliyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi, 5,6870 seviyelerinde işlem gören Dolar fiyatı son dakika ne kadar oldu? 19 Eylül anlık dolar kuru haberimizde sizlerle..



DOLAR KURU SON DAKİKA 19 EYLÜL

Dolar kuru bugün 5,69 TL'den işlem görüyor.

DÜN DOLAR KURU NE KADARDI?

Dolar/TL, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 5,6870 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 5,6870 seviyesinden alıcı buluyor.





Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 6,2960, sterlin/TL ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 7,1025'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi dünkü kapanışın yüzde 0,1 altında, 1,1065 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,2487'den işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,3 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, Suudi Arabistan'da, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı nedeniyle hafta başında hızlı yükselen petrol fiyatlarının, dün akşam gelen açıklamalarla yerini düşüşe bıraktığını, bunun da TL varlıkları desteklediğini ifade etti.

