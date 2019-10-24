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  3. Merkez Bankası dolar kuru ne olur? Son dakika dolar düşecek mi? Dolar kuru canlı ne kadar?

Merkez Bankası dolar kuru ne olur? Son dakika dolar düşecek mi? Dolar kuru canlı ne kadar?

Merkez Bankası dolar kuru ne olur" Son dakika dolar düşecek mi" Dolar kuru canlı ne kadar"

Dolar kuru canlı ne kadar? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. Yatırımcıların gözü bugünkü Merkez Bankası faiz indiriminde. Karar sonrası dolar kuru ne olur? merak ediliyor. Dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye getirilen yaptırımları kaldıracağını açıklamasının ardından sabah saatlerinde 5,7515 seviyesinden alıcı buldu. Merkez Bankası dolar kuru ne olur? diye merak edenler için son dakika dolar kuru haberimizde..

Dolar kuru canlı ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.  Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenler tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini 2.5 puanlık indirimle yüzde 14'e çekti.  Merkez Bankası dolar kuru ne olur? diye merak edenler için son dakika dolar kuru haberimizde..

MERKEZ BANKASI KARARI SONRASI DOLAR KURU 

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirildi.  Merkez Bankası politika faizini 2.5 puanlık indirimle yüzde 14'e çekti

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,72 ve 5,65 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 5,80'in ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.      
         

DOLAR KURU CANLI GÜNCEL 24 EKİM 

Dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye getirilen yaptırımları kaldıracağını açıklamasının ardından 5,73'ün altına gerilerken, saat 10.00 itibarıyla 5,7515 seviyesinden alıcı buluyor.
      
ABD Başkanı Trump, dün akşam yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığı'na talimat verdiğini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde 20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge oluşturulduğunu ifade etti. ABD Hazine Bakanlığı da, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını duyurdu.      

Trump'ın, dün akşam, Türkiye'ye getirilen yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından 5,7253'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 5,7348'den tamamlandı.      

 Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 5,7515'ten alıcı buluyor.      

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL     ALIŞ     SATIŞ    
ABD Doları   5,7480   5,7490   
Avro         6,4050   6,4060   
Sterlin      7,3930   7,4310   
                               
ANKARA                         
ABD Doları   5,7150   5,7750   
Avro         6,3500   6,4200   
Sterlin      7,3200   7,4660   

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