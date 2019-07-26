26 Temmuz dolar son dakika ne kadar oldu? Dolar kuru canlı anlık ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar? arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Piyasalarda tüm gözler Murat Uysal’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak bugün katılacağı ilk Para Politikası Kurulu’na (PPK) çevrilmişti. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar verdi. 26 Temmuz canlı güncel dolar fiyatları haberimizde yer alıyor..

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından Dolar/TL düşüşe geçti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası faiz kararını duyurdu. Buna göre, politika faizinde yüzde 425 baz puanlık bir indirime gidildi. kararın açıklanmasının ardından dolar/TL paritesi düşüşe geçti. Karar öncesi 5,72 seviyelerinden olan parite, 5,66'ye indi.

Merkez Bankası politika faizi olan bir haftalık repo faizini 4.25 puan düşürerek, yüzde 19.75 düzeyine indirmesi sonrasında, dövizler en az 6´şar kuruş yükselirken sonra, açıklama öncesinin de altına çekildi.

Merkez Bankası´nın, "Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 425 baz puan indirilmesine karar vermiştir" açıklaması sonrasında;

dolar 5.71 liradan 5.77 liraya kadar yükseldikten sonra 5.67 liraya,

euro 6.37 liradan 6.43 liraya kadar yükseldikten sonra 6.34 liraya,

sterlin 7.15 liradan 7.22 liraya kadar yükseldikten sonra 7.11 liraya geriledi.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyleydi:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,7120 5,7130

Avro 6,3660 6,3670

Sterlin 7,0990 7,1350





ANKARA

ABD Doları 5,6800 5,7400

Avro 6,3100 6,3800

Sterlin 7,0190 7,1980