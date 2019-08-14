Dolar kuru bugün ne kadar? 14 Ağustos canlı, anlık dolar kuru..

14 Ağustos canlı, anlık dolar kuru merak edilen konular arasında yerini aldı. Ekonomiyle işi gereği ilgilenenler ve aynı zamanda küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın 2019 yılı Ağustos ayı beklentis anketini yayınlaması ile dolar daha çok araştırılmaya başladı. 14 Ağustos dolar kuru canlı anlık ne kadar? diye merak edenler için dolar kuru son dakika gelişmeleri çin haberimizi okuyabilirsiniz..

14 AĞUSTOS CANLI, ANLIK DOLAR KURU

Dolar 5,58 işlem görüyor. Euro/TL ise 6,23 TL’de yer alıyor.

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ NEDİR?

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Ağustos ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 0,85 olan ağustos ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,26'ya yükseldi. Eylül ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,35 ve yüzde 1,46 oldu. Ekim ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,93 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 15,01'den ağustosta yüzde 14,42'ye geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 13,90'dan yüzde 12,77'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 11'den yüzde 10,27'ye indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,1448'den 5,9002'ye geriledi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre azalışla 6,4664'ten 6,2734'e düştü.

Bir önceki anket döneminde 7,6 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi 6,7 milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi de 17,4 milyar dolardan 16,9 milyar dolara geriledi.