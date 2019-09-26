Dolar kuru 26 Eylül ne kadar oldu? Güncel, canlı dolar kuru haberimizde..

Dolar kuru 26 Eylül ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından sık sık internette araştırılıyor. Son dakika dolar kuru merak ediliyor. Fed kararının ardından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere piyasalara hakim olan pozitif hava devam ediyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6920 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2520 lira olmuştu. Dolar kuru 26 Eylül ne kadar oldu? diye merak edenler için güncel, canlı dolar kuru haberimizde..

DOLAR KURU 26 EYLÜL

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6850 liradan, avrs 6,2350 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6830 liradan alınan dolar, 5,6850 liradan satılıyor.6,2330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2350 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6920 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2520 lira olmuştu.

Dövizler perşembe gününe yükselişle başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.6682 lira ve en yüksek 5.6885 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2038 lira ve en yüksek 6.2391 lirayı gördükten sonra, 6.23 - 6.24 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0040 lira ve en yüksek 7.0438 lirayı gördükten sonra 7.04 - 7.05 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR KURU DÜN NASILDI?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,6930 5,6940

Avro 6,2670 6,2680

Sterlin 7,0630 7,0990



ANKARA

ABD Doları 5,6700 5,7300

Avro 6,2300 6,3000

Sterlin 7,0220 7,1690

