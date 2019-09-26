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  3. Dolar kuru 26 Eylül ne kadar oldu? Güncel, canlı dolar kuru haberimizde..

Dolar kuru 26 Eylül ne kadar oldu? Güncel, canlı dolar kuru haberimizde..

Dolar kuru 26 Eylül ne kadar oldu" Güncel, canlı dolar kuru haberimizde..

Dolar kuru 26 Eylül ne kadar oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Gerek dolar birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için dolar kuru önem taşıyor. Dün ASO toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasıyla kur 5.70 altına indi. Dolar kuru 26 Eylül ne kadar oldu? diye merak edenler için güncel, canlı dolar kuru haberimizde..

 

Dolar kuru 26 Eylül ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından sık sık internette araştırılıyor. Son dakika dolar kuru merak ediliyor.  Fed kararının ardından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere piyasalara hakim olan pozitif hava devam ediyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6920 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2520 lira olmuştu. Dolar kuru 26 Eylül ne kadar oldu? diye merak edenler için güncel, canlı dolar kuru haberimizde..

DOLAR KURU 26 EYLÜL 

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6850 liradan, avrs 6,2350 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6830 liradan alınan dolar, 5,6850 liradan satılıyor.6,2330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2350 lira olarak belirlendi.
      
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6920 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2520 lira olmuştu.      

Dövizler perşembe gününe yükselişle başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.6682 lira ve en yüksek 5.6885 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2038 lira ve en yüksek 6.2391 lirayı gördükten sonra, 6.23 - 6.24 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0040 lira ve en yüksek 7.0438 lirayı gördükten sonra 7.04 - 7.05 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR KURU DÜN NASILDI? 

 İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL     ALIŞ     SATIŞ    
ABD Doları   5,6930   5,6940   
Avro         6,2670   6,2680   
Sterlin      7,0630   7,0990   
                               
ANKARA                         
ABD Doları   5,6700   5,7300   
Avro         6,2300   6,3000   
Sterlin      7,0220   7,1690   
      

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